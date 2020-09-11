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الرئيسية | صوت وصورة | تفاصيل خلية تمارة

تفاصيل خلية تمارة

الجمعة 11 شتنبر 2020 - 18:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - stop الجمعة 11 شتنبر 2020 - 19:54
مديرية الامن مرة مرة تتصور القاء القبض على "ارهابيين' بحضور الساكنة والصحافة باش دير الاشهار.ارهابي عندو متفجرات بامكانه تفجير نفسه او مسكنه وهادو لي تيشدو في المغرب ديما عندهم كوكوت ومسامير وفين المواد الكيماوية لتصنيع انفجار? ادعو الامن الى محاربة قطاع الطرق فذلك احسن اشهار
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2
2 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:17
حسب تعليق اخت احد الأشخاص من الخلية الإرهابية صرحت انه بريء وتستنجد بالملك ليتدخل لانقاده لان له أبناء كيف يعقل ان تكون لديهم كل هذه المواد ويريدون إلحاق الضرر بالوطن ويستنجدون بمحمد السادس هل يعقل هذا ربي تولى كل من يريد الشر لهذه البلاد التي نحبها رغم كل الظروف والمآسي
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3 - تمارة الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:56
اعقب على تعليق الأستاذة . في مثل هذه الحالات العاطفة تلغى التحقيق و الأبحاث التي يقوم بها المختصون ستكشف على جميع ملابسات هذه الأفعال . كل شخص مشبوه يجب أن يخضع إلى التحقيق
على غرار الطبيب لكي يكشف عن مرض لا بد من المرور بعدة كشوفات من التحاليل و أشعة الراديو و ووووووو كل هذا يتطلب ايام و ايام ليصل إلى تشخيص المرض بدقة
من هذا المنبر تحية لرجال الأمن و نطلب من الله ان يشافي زجل الأمن المصاب لأنهم في الواجهة لصد الإجرام و حماية المواطن
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