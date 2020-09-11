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الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج آباء تلاميذ

احتجاج آباء تلاميذ

الجمعة 11 شتنبر 2020 - 16:49

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1 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الجمعة 11 شتنبر 2020 - 19:57
غالبيتنا يجهل القانون :
1- المدرسة لا علاقة لها بالإنتقال، النيابة هي التي تقرر بغض النظر عن المدرسة،

2- الاداء للمؤسسة لا علاقة له بالدخل او انقطاعه، الأداء مرتبط بالخدمة، مادامت الخدمة مقطوة، الأجر يقطع تلقائيا، ''التلميذ مقراش، لخلاص لاش''
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2 - هاااني الجمعة 11 شتنبر 2020 - 21:02
فعلا هو تعليم لصوصي، لكن اللص الكبير هو الدولة. الدولة كان عليها أن تمنع التعليم الخصوصي بكل أوجهه، لا مدارس حرة و لا ساعات إضافية و لا أي شيء من هذا القبيل، فقط تعليم واحد لكل أبناء الوطن دون أي فرق بينهم. لكن لا حياة لمن تنادي، لا يريدون أن يجلس أبناؤهم في نفس القسم مع باقي أبناء الشعب.
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