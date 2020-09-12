24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/09/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:05
|13:29
|16:56
|19:43
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- جهة بني ملال تسجل 106 حالات جديدة بـ"كورونا"
- فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي
- احتراق غابات يخلف قتلى بالساحل الغربي الأمريكي
- أسعار اللحوم تواصل الانخفاض بمستويات قياسية
- تشكيلة الطاقم التقني الجديد للوداد بقيادة غاموندي
الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية (5.00)
- اختفاء الطفل عدنان ينتهي بالعثور على الجثة وتوقيف الجاني - (178)
- الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية - (86)
- مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ - (78)
- تقرير: "جائحة كورونا" تحسّن السمعة الداخلية والخارجية للمغرب - (75)
- المغرب يسجل 2430 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مكان دفن الطفل عدنان
السبت 12 شتنبر 2020 - 10:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
1 - رأي السبت 12 شتنبر 2020 - 10:06
على الدولة تركيب كاميرات في كل الازقة و الشوارع لرصد كل التجاوزات و إنقاذ حياة المواطنين.... محزن جدا موت هذا الطفل البريء
2 - مواطنة حرة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:08
اش هاد الخبر على الصباح والله الا تسدات ليا الشهية.الللله اصبر والديه مساكن انا لله وانا اليه راجعون.اش هاد العجب اش وقع فالدنيا.السيد غتاصب وقتل ودفن ومشافو حد كيفاش زعما دار لهوم التنويم المغناطيسي ولا.الله احفض ردو بالكوم راه الدقا كاتجي من هادوك لي حداك نيت.لطفك يااا رب.
3 - انوار السبت 12 شتنبر 2020 - 10:11
وحش بشري ملخص لتربية وتعليم والجهل في بلادنا الحبيب
5 - حبيبة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:11
لا حول ولا قوة الا بالله تعازينا الحارة لعائلة الفقيد، الله يصبركم و نطالب بأقصى العقوبات على الجاني # الإعدام
6 - مواطنة حرة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:11
نطالب السي الحموشي المعروف بالتفاااني فالعمل ديالو وله جزييل الشكر والتقدير انه يلقا الحل لبحال هادشي.
7 - مغربية حرة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:12
حسبي الله ونعم الوكيل ، خاص العقاب القاصي امام الملأ باش يكون عبرة لمن سولت له نفسه هتك حرمة طفل ولا اي حد حرام والله حرام ، الإعدام تم الإعدام هادشي راه بزاف والمغرب بلاد الأمان حرام والله حرام
8 - عبدو من الرباط السبت 12 شتنبر 2020 - 10:14
لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صبر والديه أحسن أعوانهم مساكن فالكبدة ديالهم هذا نتيجة الأحكام المخففة وعدم القصاص يجب إعدام الفاعل أمام الملأ وأمام والدي الطفل ليبقى عبرة لأمثاله فالحل الوحيد للحد من الإجرام هو القصاص الذي جاء به رب العالمين في كتابه العزيز القصاص القصاص ثم القصاص.
9 - لاحول و لا قوة الا بالله السبت 12 شتنبر 2020 - 10:15
و الله اننا اصبحنا نخاف على أبنائنا من هاته الوحوش المريضة و خاصة في هذه الظروف المشحونة بهذا الوباء اللعين فاللهم ارحمنا و احفظ ابنائنا و بناتنا و ارفع عنا الهم و الغم برحمتك يا كريم
10 - أبو عبد الرحمان السبت 12 شتنبر 2020 - 10:15
الإعدام تم الإعدام لهؤلاء المرضى اللهم ارزق أهله الصبر الكتير لاحولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
11 - abdellatif السبت 12 شتنبر 2020 - 10:15
تبارك الله على السلطات وتبارك الله على القانون لي كيجمع الناس بلا كمامة وكورونا هادي# واش ماقدرتوش ديروا هاد الخدمة بالسرية الله ياخد فيكم الحق دايرين فيها فايقين زعما
12 - طاطابطلة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:16
بعد تقديم تعازي. اقول؛ احمدك يالله ان اخرجتني من بلدي هذا منذ زمن بعيد ولم تطركتي اعيش من بين ناس اكثرهم شياطين في صورة بني ادم.
13 - امين السبت 12 شتنبر 2020 - 10:17
حقيقة تصدمت بزاف. كونت تمنيت داك الأب أو الأم يلقاو ولدهوم أو يحضنوه من جديد. أنا دابا خايف على ولدي بزاف. الله يحفض ولادنا.
14 - فتيحة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:19
الله ياخد فيه الحق هو وكل مجرم بحالو الإعدام لكل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة اين انتم يا جمعيات ٱخر الزمن التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام لو كان هذا الطفل البريء ابن أحد منكم ماذا سوف يكون رد فعلكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم خرجتو على هاد البلاد شكرا هيسبريس
15 - المختار بوطالب السبت 12 شتنبر 2020 - 10:20
الإعدام ولا شيء غير الإعدام مغتصبين وقتلة الاطفال
16 - miloud Madrid السبت 12 شتنبر 2020 - 10:23
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا المجرم يستحق الإعدام أمام الملأ لكي يكون عبرة للمجرمين
هذا المجرم يستحق الإعدام أمام الملأ لكي يكون عبرة للمجرمين
17 - قلب حزين السبت 12 شتنبر 2020 - 10:23
الله ياربي الله حسن عوان ميمتو وباباه الله يصبرهم مساكن والله يرحم كبدتهم والله حتى قطع لي قلبي هاد الخبر الله ياخذ الحق في المجرم حاجة اخرى زعزعاتني هاد المشهد الغريب ديال هاد الحشد ديال الناس في هاد الظروف على بالهم بأن كرونا كتكون ناعسة بالليل ولا شنو والله ماعرفنا فهاد البلاد واش نعالجو الاجرام ولا المرض ولا الكلخ باقية حالة فمي لحد الان
18 - مريم السبت 12 شتنبر 2020 - 10:23
اولى إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويرزق ميمتو الصبر خاص القاضي يحكم عليه حكم الله القصاص وتكون أسرع حكم باش الأم ديالو ترتاح حنا ماشي الاسرة ديالو وتكوينا تخيلنا ولدنا بلاصتو اقسم بالله العظيم انا بكيت وتصدمت قريت لخبر مع 6h صباح وأين هما صحاب الحقوق الإنسان لي باغين الإعدام مايكونش حسبي الله ونعم الوكيل
19 - حميد السبت 12 شتنبر 2020 - 10:26
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى الله المشتكى مثل هذا الوحش وجب إعدامه كان الله في عون والديه ورزقهم الصبر وعوضهم خيرا
20 - ام ام السبت 12 شتنبر 2020 - 10:27
لاحولة ولا قوة الا بالله العظيم لا حولة ولا قوة الا بالله العظيم اللهم ارزق اهله البصرة والسلوان وعليهم خيرا منه
21 - انتصار السبت 12 شتنبر 2020 - 10:28
حسبي الله ونعم الوكيل. قلبي يتألم لهذا الطفل البريء يعجز اللسان عن التعبير. ان لله وان اليه راجعون
22 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:28
لله ما أعطى ولله ما أخذ اغتصب الطفل حيا واغتصبت حياته بازهاق روحه الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان اما عن الجاني لاأقول عنه أقصى العقوبات وإنما اناشدكم بتطبيق الإعدام عليه لان الشدود بلغ حده في المغرب وكل مرة ضحيته الأطفال الأبرياء ذكورا واناثا ليكون عبرة لغيره
23 - نورالدين السبت 12 شتنبر 2020 - 10:30
الناس مرضات بالتلفون بحال ايلا كيصورو موقع أثري اصلا الشرطة التي تفتقر للاحترافية خصها تمنعهوم من الاقتراب من المكان مكان إتلاف أدلة محتملة
24 - تامسلمتي السبت 12 شتنبر 2020 - 10:31
حسبنا الله ونعم الوكيل في المجرم الذي فعل هذا بطفل بريئ
25 - ابتسام السبت 12 شتنبر 2020 - 10:34
الله يرحمو ويصبر ميمتو انا ما كنعرفوش وقلبي تقطع عليه عاد هي حالتها كيف غتكون الله ياخد الحق في داك المجرم غدي يتحاسب في الدنيا ولكن حسابو عند الله اشد هتك شرف طفل صغير وغصبو في حياتو وحرق قلب ولديه عليه حسبيا الله ونعم الوكيل فيه حسبيا الله ونعم الوكيل فيه الله ياخد فيه الحق.
26 - وجدة السبت 12 شتنبر 2020 - 10:34
الله يرحمه ويصبر والديه أن لي الله وان اليه راجعون البلاد غادي إلى الهاوية كولشي كتر فيها ورجعو عندنا حتى السفاحين
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26