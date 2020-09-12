24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/09/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:05
|13:29
|16:56
|19:43
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- جهة بني ملال تسجل 106 حالات جديدة بـ"كورونا"
- فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي
- احتراق غابات يخلف قتلى بالساحل الغربي الأمريكي
- أسعار اللحوم تواصل الانخفاض بمستويات قياسية
- تشكيلة الطاقم التقني الجديد للوداد بقيادة غاموندي
الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية (5.00)
سبيك يميط اللثام عن خبايا أخطر خلية إرهابية في تاريخ "البسيج" (5.00)
- اختفاء الطفل عدنان ينتهي بالعثور على الجثة وتوقيف الجاني - (244)
- الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية - (86)
- قضية عدنان.. توقيف 3 أشخاص بتهمة عدم التبليغ - (75)
- المغرب يسجل 2430 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (74)
- انتشار كورونا ينذر بـ"حجر صحي شامل" على سكان الدار البيضاء - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صدمة وحزن في طنجة
السبت 12 شتنبر 2020 - 11:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - ابن سوس المغربي،الحل الإعدام السبت 12 شتنبر 2020 - 11:18
الحل موجود اعباد لقد سئمنا من الإجرام والمجرمين في هذآ الوطن الذي تريد الوحوش البشرية تحويله الى غابة القوي ياكل الضعيف، الحل الإعدام بعد خصي كل مجرم منحرف وجعله يحس بما ارتكب من جرائم لا يمكن القضاء على هذه الميكروبات الادامية دون العقوبة الصارمة وهي الإعدام وامام العلن حتى يكون كل مجرم منحرف عبرة لكل من تسول له نفسه الشريرة التعدي على شرف وكرامة الإنسان والطفولة حسبي الله ونعم الوكيل
2 - بشير السبت 12 شتنبر 2020 - 11:18
اللهم الهم والديه الصبر الكبير على فقدان هذا الغالي واجرهم بهذا الصبر درجة عليا في الجنة. واجعل هذا الفقيد من طيور الجنه. اللهم امين.
3 - mouhcineB السبت 12 شتنبر 2020 - 11:21
نطالب بالإعدام و لا شيء غيره , الإعدام لكل مغتصب ، الإعدام و إلا راه هادشي عمرو يحبس
4 - khald السبت 12 شتنبر 2020 - 11:25
نريد تطبيق الإعدام على المباشر ليكون عبرة لغيره..لا اتصور صدمة أبويه
5 - الشريف السبت 12 شتنبر 2020 - 11:27
اقسم بالله العلي العظيم لو طبق الإعدام في حق هذا الوحش الآدمي وتم نقله على القنوات التلفوية ليكون عبرة لما تجرأ أحد على مثل هذه الأفعال وبخصوص المنظمات التي تدعوا إلى الغاء حكم الإعدام لو كان هذا الطفل عدنان إبنه ما كان سوف يكون موقفه هذا مجرد سؤال اوجهه إلى هذه المنظمات.
6 - Simo casa السبت 12 شتنبر 2020 - 11:27
كان يحدوني الامل مند قرأت خبر اختفاء هدا الطفل صرآحة لم اتوقع ان يكون هدا مصيره اللهم ارزق اهله الصبر وجيرانه كما يجب اخد الحدر والحيطة على فلدات الكباد ومحاسبة كل من تبث تورطه في هده القضية
7 - Aziz السبت 12 شتنبر 2020 - 11:28
كارثة بكل المقاييس.
اللهم صبر اهل الطفل على هذا المصاب الجلل.
المرجو تطبيق اقصى العقوبة القانونية ضد الفاعل .
اللهم صبر اهل الطفل على هذا المصاب الجلل.
المرجو تطبيق اقصى العقوبة القانونية ضد الفاعل .
8 - عمر السبت 12 شتنبر 2020 - 11:30
إنا لله و إنا إليه راجعون ، لا حول ولا قوة إلا بالله
9 - assad السبت 12 شتنبر 2020 - 11:34
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم ارزق ذويه الصبر و الايمان بالقدر،
بغيت غير نقول لصاحب التدخل الاخير باركة من العنصرية
يعني اولاد طنجة كلهم ملائكة انا نصب عليَّ واحد طنجاوي الاصل عن اب وجد في سن الأب ديالي نصب علي عيني عينك، فلا تعمم فين ما مشيتي كاينين المجرمين
بغيت غير نقول لصاحب التدخل الاخير باركة من العنصرية
يعني اولاد طنجة كلهم ملائكة انا نصب عليَّ واحد طنجاوي الاصل عن اب وجد في سن الأب ديالي نصب علي عيني عينك، فلا تعمم فين ما مشيتي كاينين المجرمين
10 - med السبت 12 شتنبر 2020 - 11:36
ملي بان ليا داك لي غادي معاه ضارب فوقية قلت مشا فيها مسكين ديك الكمارة ديال دوك ليبسيكوباط السحرة لي كيقلبو على الكنوز .وبان ليا ديك الاغتصاب غير باش اغطي على المشاركين فالفعل الاجرامي خاص التحريات تخرجهم فينما كانو .والخلاصة لي عندو شي ولد اربطو حداه ...وخاص المغاربة تكون عندهم ثقافة التعامل مع اختفاء الاطفال خاص غير الطفل يتم الاعلان على اختفاؤو خاص المدينة تقلب راسا على عقب البوليس الساكنة لي عندو شي كاميرا يقلب خاصو يتلقا فغضون ساعات والا غيختافا للابد هادشي لي جاري به العمل فالدول المتقدمة .
11 - عادل السبت 12 شتنبر 2020 - 11:41
إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هوا الإرهاب الحقيقى اين تلك الجمعيات التي تدافع عن مصليحها فقط خليهوم هما إيحكمونا على هاد الارهابين
12 - بوعياد لبنى السبت 12 شتنبر 2020 - 11:47
لا حولة و لا قوة الا بالله العلي العظيم، رحم الله الفقيد والهم أهله الصبر و السلوان، الاخصاء ثم الإعدام الإعدام للجاني، الله يأخذ فيه الحق
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12