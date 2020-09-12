24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/09/2020
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:38
|07:05
|13:29
|16:56
|19:43
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- جهة بني ملال تسجل 106 حالات جديدة بـ"كورونا"
- فيصل فجر يقترب من تجربة جديدة بالدوري التركي
- احتراق غابات يخلف قتلى بالساحل الغربي الأمريكي
- أسعار اللحوم تواصل الانخفاض بمستويات قياسية
- تشكيلة الطاقم التقني الجديد للوداد بقيادة غاموندي
الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية (5.00)
- اختفاء الطفل عدنان ينتهي بالعثور على الجثة وتوقيف الجاني - (178)
- الخيام يكشف استهداف الإرهاب شخصيات مدنية وعسكرية ومراكز أمنية - (86)
- مدارس خصوصية ترفض تنفيذ أحكام تسليم شهادات مغادرة التلاميذ - (78)
- تقرير: "جائحة كورونا" تحسّن السمعة الداخلية والخارجية للمغرب - (75)
- المغرب يسجل 2430 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
انهيار ورش بناء بمراكش
السبت 12 شتنبر 2020 - 10:24