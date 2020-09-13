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- بيضاويون في العراء
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بيضاويون في العراء
الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:06
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:26
خاص قانون يصوت عليه البرلمان للحد من تفريخ الإجرام في المدن وهو لي بنى براكة بالمدينة خاصو الاعدام هو ولي سمح ليه يبني البراكة.
2 - bonjour الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:37
مغرب الؤس والبؤساء حشومة اوعار نشوفوا هادشي فمغرب القرن 21.هل المسؤولون ليست لهم ذرة حياء؟ الا يستحيون اليست لهم قلوب يحسون بها وعقول يفكرون بها عار عليكم عار عليكم.مارايك ايها الراعي؟
3 - عبده الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:39
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ذنب هؤلاء خاصة الرجل الشيخ، يبيت خائفا على روحه مشردا وسخا،تنكر له الكل إلا كلابه، أين كرامة المواطن، نطلب من الدولة التحرك لأنها مسؤولة عن الرعايا أمام الله، رشدوا الميزانيات، حاربوا الفساد، علموا الشعب... للحد أو بالأحرى التخفيف من وطأة الفقر.
4 - كلمة حق الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:41
يريدون النصب على الدولة باسم الاستفادة ارجعوا الى البادية من حيث اتيتم
5 - لحسن الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:50
لذي سؤال قبل كل شيء ؟ لماذا دائماً نجد بهذه الشرائح الهشة جدا كثرة الأطفال ؟ يعيش الفقر المدقع ويعرف ذلك ومع ذلك يزيد في النسل ! ومن جهة اخرى ليس دائماً مشكل الدولة بل ايضا مشكل هولاء الذين لا يفكرون في عواقب الأمور لا من حيث كثرة التوالد ولا من حيث التهور في تدبير الحياة بصفة عامة ! لا يمكن ان تحل الدولة محل اي شخص وتعلمه كيف يتصرف في حياته الخاصة . الذي يعيش في دور الصفيح هو أصلا يعيش على هامش المدينة ويجب ان ينتهز فرصة الخروج من تلك الوضعية وليس ان يتزوج ويلد عدة أطفال وهو في تلك الوضعية ! العاقل لا يكون أسرة الا اذا استطاع ان يعلوها بمعنى الكلمة وليس ان ينتظر اي عطاء من اية جهة كانت دولة او غيرها ! اتذكر بعض الأمازيغ الذين ياتون للعمل بالبيضاء ! هولاء يحسنون تدبير حياتهم وأتمنى ان يقتدي بهم هولاء المتهورين !
6 - lahbil الأحد 13 شتنبر 2020 - 11:52
مشكل لبرارك ابحالو ابحال أصحاب الفراشة تيولدوا الواحد تتكون عند براكة تيحصيوها بعد مرور سنة البراكة تيقسموها على 4 تيديروا 4 الببان باش كل واحد إياخد بارتما والله الدولة الى اقضات على دور الصفيح هدا الضا هرة في المغرب كلو نفس المشكل كان في تمارة الدولة خاصها تبني على أول أحصاء تعطي للأب فقط أما الأولاد فهم تحت رعاية الأب ولكن لمقدمين هما اللي تيساهمو في هده الظاهرة مقابل رشوة على الدولة التدخل وإلاغدن نبقاو ديما انسمعوا ابحال هد السيناريوهات راه المغرب كلو امكرفص إستافد كلشي ولا مايستافد حتى واحد كلشي كاري صابر مباغيش إدير براكة كاينين ناس بالسكنى ديالهم تيشريو براكة في إسم ولدو باش يستافد تنعرف أستاد اشرى لختو براكة دابا عندو 3 طوابق
7 - لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد 13 شتنبر 2020 - 12:07
عجزت عن الكلام.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
8 - Med Anouar الأحد 13 شتنبر 2020 - 12:11
هذه حقيقة الكثير في مغربنا الحبيب وما خفي كان أعظم، لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل.
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