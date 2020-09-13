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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | صوت وصورة | إغلاق شواطئ أكادير

إغلاق شواطئ أكادير

الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - samir الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:07
ما الفائدة من اغلاقه الان بعد الصيف وبعد انتشار الفيروس.
الامر اشبه بشخص يحاول معالجة مريض قد تمكن الموت منه
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42
2 - Agadiri الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:39
حتى خوا اكادير و ولا هادئ و صحاب السياحة الداخلية مشاو فحالهوم بسبب الدخول المدرسي عااااد سديتوه. كون عرفو مايديرو كون سدو كل جهة على راسها و خلاو السكان يعيشو.
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3 - حكيم الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:40
لا تعليق كل شى غادى با المقلوب فى اكادير
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4 - hamada الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:44
فات الاوان لاغلاق الشواطى والاسواق ولو غلقثم حتى المنازل
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