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كُتّاب وآراء
إغلاق شواطئ أكادير
الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - samir الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:07
ما الفائدة من اغلاقه الان بعد الصيف وبعد انتشار الفيروس.
الامر اشبه بشخص يحاول معالجة مريض قد تمكن الموت منه
الامر اشبه بشخص يحاول معالجة مريض قد تمكن الموت منه
2 - Agadiri الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:39
حتى خوا اكادير و ولا هادئ و صحاب السياحة الداخلية مشاو فحالهوم بسبب الدخول المدرسي عااااد سديتوه. كون عرفو مايديرو كون سدو كل جهة على راسها و خلاو السكان يعيشو.
4 - hamada الأحد 13 شتنبر 2020 - 16:44
فات الاوان لاغلاق الشواطى والاسواق ولو غلقثم حتى المنازل
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