24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/09/2020
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- يحيى خليل في بيت ياسين
- شبهات تحوم استفادة أعضاء جماعة في ورزازات من بُقع أرضية
- منتدى يطلب تأمين التعليم عن بعد بفلترة الأنترنيت
- بيضاويون في العراء
- أزمة جائحة "كورونا" تعيد التفكير في قيمة الزواج والعائلة والعاطفة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وإعدام قاتل عدنان
الأحد 13 شتنبر 2020 - 14:55