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كُتّاب وآراء
أب عدنان يشكر المغاربة
السبت 12 شتنبر 2020 - 19:58
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
2 - ايمان السبت 12 شتنبر 2020 - 20:16
لله يصبرك ويصبر الام ديالو والإعدام خاصو يطبق والا مزال وحوش بشرية غادي دير نفس شيئ ان الله وان اليه راجعون
3 - متالمة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:16
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارزق اهله الصبر يارب
4 - كريم السبت 12 شتنبر 2020 - 20:17
السيد مسكين الكلمات هربو ليه لا حول و لا قوة الا بالله العلي القدير عزاءنا واحد الله ياخذ الحق
5 - نينا السبت 12 شتنبر 2020 - 20:18
معرفتش شنو غادي يخسرو الى طبقو عقوبة الإعدام بالعكس غادي تنقص معدل الجريمة بزااف ولله يصبر والديه ويجعلو لله طير من طيور الجنة
6 - فتيحة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:21
تعازينا الحارة لكم والله يصبركم على فراقو الله يعطيكم صبر المؤمنين ماشي ساهلة الله ياخد ليكم حقكم منو
7 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:21
والله رق قلبي واغرورقت عيني بالدموع اب مكلوم لم يجد الكلمات التي يعبر بها عن مصابه الجلل شكر لجميع المغاربة يقابلها من عزاء من جميع المغاربة الذين عاشوا مع الأسرة انتظار ظهور الطفل حيا الا أنه ضهر جتة هامدة تم التنكيل بها من طرف وحش في صورة انسان عزاؤنا واحد يا ابني والعوض لله
8 - مهدي السبت 12 شتنبر 2020 - 20:21
المرجو من السلطات إعدام هدا المجرم وامتاله من يقومون بهده الأفعال الشنيعة في حق هؤلاء الأطفال الأبرياء
9 - لا عليك اخي السبت 12 شتنبر 2020 - 20:22
الى الرفيق الأعلى ياعدنان .وألله يصبركم وتولاكم .افجعنا ماأفجعكم واحزننا ما احزنكم وانا لله وانا اليه راجعون
10 - المصطفى السبت 12 شتنبر 2020 - 20:22
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كان الله في عونك أخي، ورزقكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
كان الله في عونك أخي، ورزقكم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
11 - Mme.adenane السبت 12 شتنبر 2020 - 20:22
الله يرزقكم الصبر والسلوان في مصابكم الجلل،ان شاءالله طير من طيور الجنة .
12 - أمين السبت 12 شتنبر 2020 - 20:23
الله يصبرك اخويا والله يرحم عدنان و يرحم جميع اموات المسلمين يارب والمجرم الله ياخد فيه الحق لانه ببساطة ليس بإنسان وحتى الحيوان ليس بباشعته اللهم لطفك يا رب
13 - redos السبت 12 شتنبر 2020 - 20:23
الله يصبرك ويصبر ميمتو الله والله تم الله عجزت عن النطق حسبي الله ونعم الوكيل الله يخد في القاتل الحق
14 - ⴻⵍⴱⴰⵀⵉ ⴻⵍⵀⵓⵓⵙⵙⴰⵉⵏⴻ السبت 12 شتنبر 2020 - 20:23
قبل كل شئ تعازينا الحارة لأسرة الفقيد و إلى جميع المغاربة الأحرار وبالخصوص إدارة الشرطة الوطنية وعلى رأسها السيد الحموشي وإلى رئيس الحكومة والعار كل العار على من ينادون في واد جاف مقفر بغير القصاص
15 - محمد السبت 12 شتنبر 2020 - 20:23
والله لقد فاضت أعين أبنتي الصغيرة دمعا حزنا لما أصاب هذا الطفل البريء اسال الله عز وجل ان يبهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
16 - red1 السبت 12 شتنبر 2020 - 20:24
انا لله و انا اليه راجعون اخي الكريم عزائنا واحد الله يصبرك و يصبر امه المكلومة و صبرنا نحن المغاربة اجمعين على هاته الجريمة الشنعاء في حق ابننا عدنان
17 - MOUISSA السبت 12 شتنبر 2020 - 20:24
السؤال المطروح هو كيف تمكن دلك المجرم من إستدراج الضحية و مرافقته إلى المنزل أمام أعين ساكنة الحي و إغتصابه و قتله تم إخراجه لدفنه و لم يعلم بدلك أحد
18 - ام البنات السبت 12 شتنبر 2020 - 20:25
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويجعلو لك طير في الجنة ويرزقك ويرزق امه الصبر والسلوان عدنان ابن مغاربة كلهم كلنا مفجوعون من هذه المصيبة اتمنى من سلطات ان يكون الحكم الاعدام امام الملأ اذا لم يكون حكم صارم فسوف تبقى هذه كوارث تتكرر لهذا يجب الحكم باشد العقوبات ليكون عبرة لكل من سولت له نفسه ان يقتل نفس بغير حق او يعتدي عليها
19 - oujdi السبت 12 شتنبر 2020 - 20:28
لا تحزن أخي الكريم ،عدنان الآن في ضيافة الرحمن وماأدراك الرحمن الرحيم العدل القاضي الكريم ،ربي يحفظك ولاتهتم لأن عدنان في الجنة مع سيدنا وجدنا إبراهيم ،فصبرا جميلًا ،أما المجرم فوجب تقطيع جسمه وروحه
20 - قتيبه العراقي السبت 12 شتنبر 2020 - 20:28
انا عراقي
يا اخي قلبي ينزف دم على مصابكم
وبنفس الوقت هوا مصابنا جميعا
حسبي الله ونعم الوكيل عليه توكلت واهو رب العالمين. ياربي برحمتك الواسعة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر و السلوان...ياخي وآلله تعجز الكلمات وربي يشهد اني منذ أربع أيام وانا أدعي ان يرجع الطفل ولاكن شاء آلله ماقدر فعل ....الحمد لله على كل حال..
الله يكون في عونكم
يا اخي قلبي ينزف دم على مصابكم
وبنفس الوقت هوا مصابنا جميعا
حسبي الله ونعم الوكيل عليه توكلت واهو رب العالمين. ياربي برحمتك الواسعة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر و السلوان...ياخي وآلله تعجز الكلمات وربي يشهد اني منذ أربع أيام وانا أدعي ان يرجع الطفل ولاكن شاء آلله ماقدر فعل ....الحمد لله على كل حال..
الله يكون في عونكم
21 - مسكين السبت 12 شتنبر 2020 - 20:28
الله يصبرك يا اخي، مسكين الله يحسن عوانهم يا ربي
22 - mourad السبت 12 شتنبر 2020 - 20:29
تشكرنا هي لو كان حي يرزق ويعود اليك سالماعافيا ولاكن ....نحن من نقول لك سامحنا لاننا لم نقدر على فعل شيء لابنك ....والله يجب ان نطلب منك السماح ...فالاطفال لما يخرجون الى الشارع يكون المجتمع كله مسؤول عنه .......واواواو اسفاه .
23 - عبد الحق السبت 12 شتنبر 2020 - 20:31
ان لله وان اليه راجعون ولاحولة ولا قوة الا بالله الله اصبرك اخويا اكنتمنى من الله اطبق الاعدام فحق هاد المجرم امام الناس باش اكون عبرة اناس اخرين
24 - حسبك الله السبت 12 شتنبر 2020 - 20:35
عظم الله أجرك و حسبك إبنك ذاخل الجنة بإذن الله.
25 - مسلم السبت 12 شتنبر 2020 - 20:35
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان وحسن العزاء. اللهم انتقم من المجرمين. عقوووووووووووووووووووووووبة الإعدام.
26 - rabia السبت 12 شتنبر 2020 - 20:37
تعازينا الحارة لك ولامه الله يزقكم صبر المؤمنين ويجعل الشهيد يفتح ليكم ابواب الجنة انشاء الله انه على كل شيء قدير
27 - قلبنا معاكم السبت 12 شتنبر 2020 - 20:39
قلبنا مجروح من كزاوا مع خونا وخزتنا طنجاوة الطييبين ونتاسف شديد الاسف على هذ الفاجعة و الله يحفض وليدات المغاربة كاملين من طنجة للكويرة
28 - غيثة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:39
عظم الله أجركم و ألهمكم الصبر و السلوان و جعل بميزان حسناتكم و ربط على قلب أمه و جمعكم معه بإدن الله في بيت الحمد الدي و عدكم به ...ردد الحمد لله على قضاء الله و قدره حتى لا يضيع لكم الأجر....كلنا عدنان
29 - ابو انس السبت 12 شتنبر 2020 - 20:40
نسال الله تعالى ان يتقبل الفقيد من الشهداء و ان يرزقكم الصبر و السلوان والمغاربة كلهم معك داخل الوطن و خارجه و انا لله و انا اليه راجعون
30 - مغربية تحب بلدها السبت 12 شتنبر 2020 - 20:40
مصابنا واحد، وعدنان ابن كل المغاربة الله يرزفكم الصبر والسلوان ويجعل ابنكم طيرا من طيور الجنة.
31 - وجدي السبت 12 شتنبر 2020 - 20:40
حسبنا الله ونعم الوكيل
آجركم الله في ما اصابكم وما اصابنا جميعا.
صبر جميل اخي الكريم.
آجركم الله في ما اصابكم وما اصابنا جميعا.
صبر جميل اخي الكريم.
32 - rachid السبت 12 شتنبر 2020 - 20:40
أولا تعازينا الحارة لأسرة الشهيد عدنان والله يصبركم.ماحدث أمر مخزي ومفزع هز جميع المغاربة وجعل عزائنا واحد هذا المجرم الوحش حتى الإعدام فهو غير منصف في حقه.لو كانت لدي سلطة لجعلته في حبس انفرادي بمتر واحد ينام واقف بل ينام أوقظه كل ساعة بماء مثلج .أجعل عيناه لا ترى النوم وحبس مظلم محروم من جميع الضروريات ومن الزيارات.أجعله يتمنى الموت ولا يدركها.أجعله مكروها لدى السجناء.حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.حسبنا الله ونعم الوكيل فيك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.
33 - حسبنا الله ونعم الوكيل السبت 12 شتنبر 2020 - 20:48
خوية لعزيز عزائنا وعزائكم واحد لكم الصبر والسلوان والله اننا نتقطع من اجلكم اللهم انزل على اهله كل الصبر ثم والسلوان
34 - سلامة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:49
الله يصبرك و يعظم أجرك و يصبر الأم ديالو. واللهه يأخد الحق في هاذ المجرمين.و طلبو ليهم الاعدام قدام الملأ. حسني الله و نعمة الوكيل .
أن هاذا لمنكر عظيم.
أن هاذا لمنكر عظيم.
35 - حسن القنيطري السبت 12 شتنبر 2020 - 20:50
آجرَكُم اللهُ وأسكن ابنكم الجنةَ وجعلكم الله في جِواره بالجنة..
36 - ص ز السبت 12 شتنبر 2020 - 20:52
تعازينا الحارة إليك أخي إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويعوضكم محبته بالصبر وربنا ينتقم من مرتكب هذه الجريمة الذي إهتز لها عرش الرحمان
37 - عزة علي السبت 12 شتنبر 2020 - 20:54
الله يرحموا ويصبر اهله الله يجعل بلدنا بلدا امانا فالمستقبل لينا ولوليداتنا الله يغير حال بلدنا الى افضل حال يارب الله ينتقم من كل ضالم ومن كل شخص كيشوف المنكر وساكت عليه
38 - امينة السبت 12 شتنبر 2020 - 20:59
لاحول ولاقوة إلا بالله الله ياخذ الحق الأب المكلوم الكلمات هربوليه الله يكون فعونك اخي ويصبركم يا رب تعازيا الحارة و كل المغاربة
39 - Mounia السبت 12 شتنبر 2020 - 21:01
الله يرزقكم الصبر على فراقو و إنا لله و إن إليه راجعون
يا ربي أسكنه فسيح جناتك و اجعله من طيور الجنة إن شاء الله
يا ربي أسكنه فسيح جناتك و اجعله من طيور الجنة إن شاء الله
40 - YOUNESS السبت 12 شتنبر 2020 - 21:07
هاته النوعية من المجرمين ممن يقتلون بدم بارد يعاودون الكرة مرات و مرات بالقتل التسلسلي بعد دراسة الضحية فلو لم يقع في قبضة الأمن كنتم ستسمعون العجب. مثل هاته الظواهر تساءل أولا مسؤولية الآباء عن مراقبة، تتبع وحماية أولادهم وتساءل ثانيا مسؤولية الدولة بتشريع القوانين الزجرية. ستتكاثر مثل هاته الحوادث إن لم يكن ما هو أشنع منها بسبب ما فرضه الوباء من تغيرات و التي ستجعل كل المشاكل الإقتصادية و النفسية و المجتمعية تطفوا على السطح. ونحن نلاحظ إنتشار الصغار في الأزقة ليل نهار بسبب إيقاف الدراسة - يعني الدراسة عن بعد- في غياب أي تأطير من الأباء إنتظروا مالا يحمد عقباه بتدهور الأطفال )شباب الغد( على كل المستويات من معاشرة أيا كان إلى ضعف التحصيل المعرفي إن كان هناك أمل في رجوعه.
41 - مغربية السبت 12 شتنبر 2020 - 21:08
انا لله وانا اليه راجعون الله يصبر والديه عليه ويعوضهم عنه كل خير ان شاء الله والله يرحمه ويوسع عليه فاجعة هزت المغاربة كلهم نامل من القضاء الحكم عليه بالمأبد وان لا يحصل يوما ما على تخفيف او عفو ملكي
42 - meri السبت 12 شتنبر 2020 - 21:10
عقلو على كلامي ها المضاهرات وها كلنا فلان ومن بعد راه خاص يتوضع حد لهاد شي شحال درنا دالمضاهرات و ضامنا اش وقع كل مرة جريمة كفس من لي قبل منها إيلا كانو غير مضاهرات د سيمانة غير بلاش
43 - مغربي السبت 12 شتنبر 2020 - 21:11
قتال الروح ما عندو فاين روح. نتمنى من القضاء أن يقول كلمته ويحكم بأقصى العقوبات في حق الوحش مرتكب الجريمة و كذا في حق مرافقينه الذين تستروا على جريمته الشنعاء. عزاءنا واحد ونطلب من الله أن يرزق أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان.
44 - hamid السبت 12 شتنبر 2020 - 21:12
هذا أب المكوي في إبنه يشكر كل المغاربة على وقوفهم وتعاطفهم معه. بعكس الذين يركبون عل الموجة حتى في آلام المغاربة وللأسف كنا نعتبرهم مفكرون وهم ليسوا سوى مهرجين اليوتوب واصحاب البوز منهم المسمى عصيد. وكذلك أتباعه الذين أدعوا أن حكم الإعدام هو من دافع العواطف واعطوا مبررات نقلوها حرفيا من جمعيات في الخارج تجرهم مثل القطيع. فالإنسان عواطف وإذا تجردنا منها فرياضيا أي باستعمال المنطق من قتل بوحشية قتل بوحشية فهو ليس إنسان. للاسف خدعت بهذا الإنسان الذي كان عليه الإنتظار قليلا حتى يعطي رايه أما التهافت نحو السبق فهو ليس من شيم المفكرين والحداثيين.
45 - مصطفى كارطيكا السبت 12 شتنبر 2020 - 21:13
انا لله وانا اليه راجعون الله يصبره ويخد الحق في لي كان سباب
46 - ورزازات /هولندا السبت 12 شتنبر 2020 - 21:14
الله ايرحموا ويرزقكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون قلوبنا تحترق معكم
47 - Amin el wazani السبت 12 شتنبر 2020 - 21:15
انا لله وانا اليه راجعون لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
48 - منير السقالي السبت 12 شتنبر 2020 - 21:17
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ان لله وان اليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل.
49 - مواطنة مغربة السبت 12 شتنبر 2020 - 21:17
يجب تغيير القانون الجنائي فيما يخص اغتصاب الأطفال كفى وكفى وليسمى قانون عدنان لا تساهل ولا تسامح مع المغتصبين اين انتم يا يا جمعيات ويا حقوقيين ويا مجتمع مدني اين انتم يامن تسنون القوانين ويامن هم ملقى على عاتقهم حماية االطفولة يجب تغيير عاداتنا كذلك في الاسرة لا نترك أبناءنا لوحدهم يجب تعليمهم منذ الصغر بأن الشر موجود وكمجتمع يجب أن نحرص على تغيير المنكر والاجهار به لا تسامح مع المجرمين كيفما كانو وخصوصا خصوصا البيدوفليين كفانا والله رحم الله عدنان وتعازي لوالديه وأسرته
50 - fatiha السبت 12 شتنبر 2020 - 21:19
أب مكلوم ضاعت منه الكلمات أمام هذا المصاب الجلل. حسبنا الله ونعم الوكيل. عدنان طير من طيور الجنة بإذن الله. الإعدام للوحش الادمي. رزقكم الله الصبر. انا لله و انا اليه راجعون.
51 - OULDCHRIF السبت 12 شتنبر 2020 - 21:19
Le gouvernement marocain est responsable de ce drame également.
Le petit martyr Adnane devrait etre à l'école lundi 07 septembre à 15h30 avec tous les enfants marocains au lieu d'etre dans la rue avec des prédateurs pédophiles, malades mentaux et assassins.Pourquoi nos enfants n'ont pas eu droit à une rentrée scolaire normale le 01 septembre comme en Europe? Notre gouvernement est irresponsable, pas de décisions cohérentes, c'est les services du ministère de l'intérieur qui décident de TOUT..; ce n'est pas normal. Il ne reste à Dr ElOthmani que la démission...alors il faut la déposer!
Le petit martyr Adnane devrait etre à l'école lundi 07 septembre à 15h30 avec tous les enfants marocains au lieu d'etre dans la rue avec des prédateurs pédophiles, malades mentaux et assassins.Pourquoi nos enfants n'ont pas eu droit à une rentrée scolaire normale le 01 septembre comme en Europe? Notre gouvernement est irresponsable, pas de décisions cohérentes, c'est les services du ministère de l'intérieur qui décident de TOUT..; ce n'est pas normal. Il ne reste à Dr ElOthmani que la démission...alors il faut la déposer!
52 - رمضان مصباح السبت 12 شتنبر 2020 - 21:21
رحم الله الطفل عدنان رحمة واسعة ،وألهمكم الصبر..ما أصابكم وأصابنا جميعا ليس بالهين.وثق في القضاء ،وضع نصب عينيك أننا نبكي معك.
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