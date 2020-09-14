24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- بنت الميداح .. "لؤلؤة الصّحراء" في "بيت الثّقافة"
- بيضاويون في العراء
- اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة
- هذه أسباب تزايد حالات الانتحار في المنطقة العربيّة سنة 2020
- إغلاق شواطئ أكادير
"ندوة هسبريس" تناقش جرائم "البيدوفيليا" وتفعيل عقوبة الإعدام (5.00)
- عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات - (135)
- الشرطة تنقذ طفلا من اعتداء جنسي في مدينة طنجة - (121)
- اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة - (110)
- حزب الأحرار يقدّر دور الأمنيين ضد خطر الإرهاب - (90)
- عروض غير مسبوقة تراهن على جلب السياح إلى مراكش وأكادير - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطرد في زمن كورونا
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 09:05