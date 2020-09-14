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الرئيسية | صوت وصورة | أهمية النظارات الطبية

أهمية النظارات الطبية

الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - elmos الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:48
معلومات قيمة اختي ،عندي سؤال هو كيف يمكنني وانا مقبل على تغيير نظارتي الطبية التفريق بين زجاج بجودة عالية وآخر اقل جودة.الشكر الجزيل
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