24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- بنت الميداح .. "لؤلؤة الصّحراء" في "بيت الثّقافة"
- هذه أسباب تزايد حالات الانتحار في المنطقة العربيّة سنة 2020
- إغلاق شواطئ أكادير
- جمعية حقوقية تُعدّد "خروقات" شركة للنقل بخنيفرة
- مغاربة وإعدام قاتل عدنان
حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)
"مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)
هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)
العثماني: إجراءات مواجهة كورونا تخير الحكومة بين السيئ والأسوأ (5.00)
- عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات - (156)
- الشرطة تنقذ طفلا من اعتداء جنسي في مدينة طنجة - (122)
- حزب الأحرار يقدّر دور الأمنيين ضد خطر الإرهاب - (90)
- عروض غير مسبوقة تراهن على جلب السياح إلى مراكش وأكادير - (78)
- المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أهمية النظارات الطبية
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - elmos الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:48
معلومات قيمة اختي ،عندي سؤال هو كيف يمكنني وانا مقبل على تغيير نظارتي الطبية التفريق بين زجاج بجودة عالية وآخر اقل جودة.الشكر الجزيل
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1