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الرئيسية | صوت وصورة | العثماني ومقتل عدنان

العثماني ومقتل عدنان

الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - aziz الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:44
لأعدام تم لأعدام وأمام لملأ ليكون عبرة لغيرو ها لعار لما بانو واعرين خطرة في حياتكم راكم قهرتونا
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90
2 - مجرد وجهة نظر الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:45
الطفل عدنان قُتل أبشع قتلة ،إن كان القضاء منصفا ينصف الأحياء من الأطفال ،و
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52
3 - عبدو الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:46
الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام.واخا حنا عارفين مستحيل طبقوه ولكن حنا كشعب ديما كنتعاملو مع كل حادثة بحال هادي بالعاطفة وكأنها عاصفة وتمر .مكاينش الاستمرارية فالنضال والاحتجاج والمطالبة بكل شيئ يضر بمصلحة المواطن والوطن بشكل عام .للأسف للأسف للاسف .كنعتذرو منك عدنان لأنك قضيتك ستمر كما مرت قضايا قبلك هذا حالنا .
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39
4 - السوسي الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:46
نريد تنفيذ حكم الإعدام يا رئيس الحكومة
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41
5 - أرطغرل الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:46
القضاء المغربي لو كان ينصف احد لانصف أصحاب الحقوق والناس الي تيهضر على حقهم وخا كاع يعطي ليه 20 عام غادي يجي العفو الملكي يبقا ينزلو ليه في الحكم تا يخرج ويعودها تاني
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17
6 - جمال الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:47
وطبقو الإعدام فحق وهذا الوحوش وباركا من البلابلا الخاوية ولي هاز جنوي او ساطور في الشارع قرطاسة في الرأس وهنيونا من هذا الميكروبات علاش هذا النماذج تبقى عايشة ؟؟؟؟؟؟؟؟
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40
7 - الإعدام عبرة الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:47
الحجة ثابتة وعقوبة أخرى من غير الإعدام ظلم كبير في حق أبنائنا جميعا الذين أغتصبوا والذين سيغتصبون، والإعدام رحمة وراحة للمجرم وللمجتمع.
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21
8 - جمال السكرتح الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:47
ان لله وان إليه راجعون الله أرحمك احبيبي او أوسع عليك والله اصبر واليديك اكبيدتي.كنتمناو ليك عقوبة الاعدام
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8
9 - abderrafi الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:47
كيفاش الطفل شهيد؛ الطفل لم يصل سن الرشد و كيفاش القضاء غادي ينصف الطفل وهو مات مافهمت والو أنا فهموني عفاكم
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3
10 - مراقب من بعيد الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:47
الله يرحم الطفل عدنان .. رئيس الحكومة بلا كمامة ... نيت تشوفك كورونا تضرب الدورة
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9
11 - محمد ........... الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:47
الجريمة ثابتة و الحكم واضح هو الإعدام . يجب تسريع المسطرة ، السؤال المطروح هل سينفذ الإعدام ام. سيبقى هذا المجرم عالة على مندوبية السجون ( مبيت اكل وشرب ووو )
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14
12 - khadija الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:48
الله ياخد فيه الحق باشمن صفة يحرم طفل صغير من حقه في الحياة نحن نطالب بتعذيبه حتى الموت لا قتله شنقا لانه لا يعد عقاب في حق أفعاله الشنيعة
و نصيحة مني ارجوكم راقبو أطفالكم من المقربين قبل الغرباء
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6
13 - badr الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:49
هذا المجرم لاينبغي تركه للقضاء لانه لن ينال العقوبة التي يستحق ولكن ينبغي رجمه أمام الملأ حتى يكون عبرة لغيره
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14 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:49
اه السي العثماني هذا! بخير بعدا وفين غبرتي علينا؟؟ زعما غادي تتخذ الإجراءات اللازمة؟؟ الله يبشرك بخير ما كانتش في راسنا؟
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8
15 - مغترب الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:49
الشعب يريد تنفيذ عقوبة الإعدام لأننا دولة إسلامية و من أراد العلمانية فليذهب للسويد او بنما..... لا مكان له بيننا نريد للقصاص للطفل البريء و للشعب المغربي قاطبة و على الجميع أن يتظاهر فالشوارع إن لم يتم الإعدام في ساحة عمومية
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10
16 - العدل الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:51
لا شيء يمكن أن ينصف الطفل و عائلته في هذه الدنيا.... الانصاف الحق يوم التغابن عند قاضي السماء و الارض....و لكن إعدام الجاني أبسط شيء يمكن التخفيف به قليلا على عائلة الضحية .....
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17 - youssef 112 الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:51
انا بصرحة اسي العتماني والله معندي تيقى في القضاء المغربي
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18 - عمر الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:51
رحم الله الفقيد. هدا النوع من المشاكل له عدة أسباب. الديموغرافية المفرطة اولا. انعدام الحب و المسؤولية إلا عند من رحم ربك. ضروف العيش الصعبة و المزرية. عدم وجود كما في الدول المتقدمة تتبع من طرف الخكومة للمسار التربوي لابناءها و تقديم يد المساعدة لهم . نوعية الاكل...مثلا جميع البسكويت فيها محافظات سامة تجعل الشباب متوترين و عنيفين...لحم الدجاج الأبيض فيه هرمونات تانث الدكرور و تجعل الإناث أكثر دكورية...شيبس ships و بعض المشروبات الغازية فيها مادة مهجنة مأخوذة من كلى الرضع...المخدرات ..الخ لا أعرف لمادا يريدون أن يضهر الإنسان قبيحا...و الله خلقه في احسن تقويم! من يكره الإنسان ...؟
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19 - وفاء 1 الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:52
اتمنى ان تكون صادقا في قولك وان تلبي مطالب الشعب إلا وهو الإعدام
وكذالك نطلب ان يعاقب كل للص كيفما كان نوعه او انتمائه حتى تحيا بلادنا
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20 - رأي الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:52
الاعدام هو الحكم الصحيح و في اقرب وقت
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21 - العدالة السماوية الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:53
"ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون" صدق الله العضيم.
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22 - jad ch الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:53
الإعدام ثم الاعدام ليكون عبرة لمن خولت له نفسه ايذاء اطفالنا،من غير هذا الحكم،سنسمع آلاف القصص مثل مروان،مثلما اختطفه،اغتصبه وقتله في يوم واحد،نطالب بعدم تطويل القضية،
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23 - متفائل الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:54
مقدرش مسكين يقول عقوبة الإعدام نعذروه لأن القتل = القتل و مرجعيتهم إسلامية يا للأسف تبا لكم و لحزبكم الممخزن الشعب سيقول كلمته و بيننا الشارع إن لم يطبق شرع الله فقد قتلوا إبن المغاربة جميعا القطرة التي ستفيض الكأس ان شاء الله طلعتونا فالمخ د العصية د لملخيخة د الراس با طريكة الشفارة و تجار الدين و السياسة من أقصى اليمين لأقصى اليسار و للوسط
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24 - Hmida الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:54
Attention, il ne faut pas appliquer la peine de mort à l'égard du criminel. C’est contre les principes des droit de l''homme chers marocains et compatriotes. Nous sommes dans un pays démocratique SVP les amis. Par contre ce que je propose, c'est de lui faire une castration, couper le pénis, une peine de 300 ans avec travaux forcés et le baiser par tous les prisonniers du Maroc, après le lâcher dans la rue et laisser les marocains prendre la revange, il ne faut pas appliquer la peine de mort à l'égard du criminel. C est contre les principes des droits de l'homme ils vont nous dire ces défendants des droits de l’homme. Il faut faire pareil pour tous les pédophiles, il faut les torturer d’abord et les faire exécuter par les marocain
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25 - عبدو الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:55
يجب تربية الإنسان على الخوف من الله واحترام الآخر
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4
26 - ABOUYOUSRA الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:55
سؤال موجه إلى سي العثماني:
هل هذا التصريح بإسم رئيس الحكومة؟ أم بإسم الأمين العام للحزب؟ !!
سي العثماني استغل شعار الحزب "المصباح" بالجدار الخلفي لمقر الحزب ليلقي كلمة بمناسبة مقتل الطفل عدنان.
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1
27 - الإعداااااااااام الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:55
لو كان الطفل الضحية ابن احد الوزراء او ابن احد الاشخاص المهمة، ماذا ستكون العقوبة يا ترى؟؟؟
اتمنى من من سيتخد القرار في هذه الجريمة ان يعتبر عدنان ابنه.
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3
28 - محمد آمين الأحد 13 شتنبر 2020 - 20:58
نطلب بالاعدام مبغناش شافو تطبيق بما شرع الله من القصاص احنا عندنا ولادنا خيفين عليهم نطلب ان تنفد العدال الحقيقيةماشي في سجن واكل شارب من مال الشعب كل راعين وكلكم مسؤول عن رعيته الله يلطف بينا وسلام
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29 - محمد ح الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:03
اطلب منك أن تنضم استفتاءا لمعرفة إن كان الشعب مع تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا.
اترك الشعب يتخذ القرار بيده الله يزاجيك.
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3
30 - ندى الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:04
الاعداااااااااام الاعداااااااااااام الله يخد فيه الحق
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2
31 - مغربي محب لبلده الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:12
القضاء سينصف هذا الطفل من كلام رئيس الحكومة.القضاء يقضي بما له من حجج ويقول كلمته،لأنها جريمة جنائية في حق الجميع وليست دعوة مدنية،حتى المطالب بالحق المدني والدي الطفل لامعنى له أمام المفقود الجلل والصعب على أنفسنا قبل أن تكون عليه،فهي جريمة في حق الشعب المغربي وفي حق الاطفال المتخلى عنهم في وضعية صعبة من طرف الحكومة لأنها لم تدبر لهم الرعاية الكاملة،ربما القاتل سيكون واحد منهم بل كذلك وسأجزم لأن الانسان الذي توفرت له الحياة الكريمة لايمكن أن يرتكب مثل هذه الجريمة لم يعد شاذا بل بدأت هذه الظاهرة تتكاثر في المجتمع المغربي لدرجة الرعب في نفوس الاباء ،ولانحمل المسؤولية لرجال الامن اطلاقا بل يقومون أحيانا أكثر من الواجب،والمقاربة الامنية لن تفيد في مثل هذا الوضع ان تعاطيها المقاربة الاجتماعية وهي هزيلة لأن الطفل من الواجب أن يكون في المدرسة وسكن لائق ومدخول يقتات به ،اليوم أم عازبة تخلت عن طفلين ليتني أتكفل بهما،اذا كبرا على هذا الشكل من يضمن أن لايكونا مجرمين بسبب فقدان الابوة والامومة،أنت السيد رئيس الحكومة كأب بالنسبة اليهم أو استقل من منصبك،لأنه منصب عمل ومسؤولية.
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32 - موطن مغربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:25
الإعدام ثم الإعدام يارئيس الحكومة ليكن عبرة امام الملئ
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33 - أم سهيل الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:27
بغيت نسأل سي العثماني إلى كان عدنان ولد شي مسؤول باش غيحكمو على الجاني
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34 - Nouma الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:38
الإعدام لانه من الشريعه الاسلاميه الروح بروح القتل بالقتل الاعدام ملي كان الملك الراحل الحسن الثاني حكم على مغتصب النساء والأطفال المعروف بالحاج تابت بالاعدام علاش هدو حتا هوما اطبق عليهم أي مكبوت او مريض نفسي أو مهووس اغتصاب مشي معقول مشي معقول والقتل طفل بريء لمو هزاتو9 شهر اكبرو ارباو اجي مكبوت اقبرو نووووووووو
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