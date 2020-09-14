24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- بنت الميداح .. "لؤلؤة الصّحراء" في "بيت الثّقافة"
- إغلاق شواطئ أكادير
- جمعية حقوقية تُعدّد "خروقات" شركة للنقل بخنيفرة
- مغاربة وإعدام قاتل عدنان
- تطور الحالة الوبائية يفرض إجراءات جديدة بإنزكان
حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)
"مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)
هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)
- عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات - (183)
- هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ - (129)
- عروض غير مسبوقة تراهن على جلب السياح إلى مراكش وأكادير - (79)
- أديب: الإعدام لمغتصب عدنان .. و"البوسان" يشجّع على "البيدوفيليا" - (77)
- مبروكي يقترحُ تشجيع التّربية الجنسية لتفادي "اغتصاب" الأطفال - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني ومواجهة كورونا
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:19
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:31
فرصة لحملة انتخابية سابقة لأوانها، و هذا اختصاصكم : القفز الطولي و العرضي و الأفقي على الفرص!
2 - جووووووووووووويل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:35
اليوم فسويسرا تبت ان وردةالقُنْفُذِيَّة قد تعفي من هادا الفيروس. والله اعلم
3 - عاجل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:38
اكبر كورونا عانى ويعاني منها المغرب هو الفقر الفقر كما لاننسى أيضا الفساد.
عندما تطلبون الشعب بالتباعد الاجتماعي وتفرضون عليه الحجر وتنشرون العسكر والبوليس وووووو،هل تظن اسي العثماني ويا جلالة الملك بان كل أفراد الشعب لهم رواتب قارة وفيلات وقصور وووووو...
عندما تطلبون الشعب بالتباعد الاجتماعي وتفرضون عليه الحجر وتنشرون العسكر والبوليس وووووو،هل تظن اسي العثماني ويا جلالة الملك بان كل أفراد الشعب لهم رواتب قارة وفيلات وقصور وووووو...
4 - جميل الأمزون الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:41
الكمامة فالأماكن العمومية وهو لا يحملها.أيمكننا أن نعرف لماذا؟ إذا كنت مريضا ولا تطبيقها ابق في ڤيلاتك. يجب أن يأدي غرامة مالية كالكل.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4