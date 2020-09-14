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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | العثماني ومواجهة كورونا

العثماني ومواجهة كورونا

الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:31
فرصة لحملة انتخابية سابقة لأوانها، و هذا اختصاصكم : القفز الطولي و العرضي و الأفقي على الفرص!
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4
2 - جووووووووووووويل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:35
اليوم فسويسرا تبت ان وردةالقُنْفُذِيَّة قد تعفي من هادا الفيروس. والله اعلم
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3 - عاجل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:38
اكبر كورونا عانى ويعاني منها المغرب هو الفقر الفقر كما لاننسى أيضا الفساد.
عندما تطلبون الشعب بالتباعد الاجتماعي وتفرضون عليه الحجر وتنشرون العسكر والبوليس وووووو،هل تظن اسي العثماني ويا جلالة الملك بان كل أفراد الشعب لهم رواتب قارة وفيلات وقصور وووووو...
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10
4 - جميل الأمزون الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:41
الكمامة فالأماكن العمومية وهو لا يحملها.أيمكننا أن نعرف لماذا؟ إذا كنت مريضا ولا تطبيقها ابق في ڤيلاتك. يجب أن يأدي غرامة مالية كالكل.
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