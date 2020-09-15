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الرئيسية | صوت وصورة | خسارة الوزن وحرق الدهون

خسارة الوزن وحرق الدهون

الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 09:21

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Bendahmane الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:31
ساهلة شدوا المعدنوس والليمون وطحنوه فالخلاط وشربوه يوميا إزالة الدهون وتصفية الكلي .
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2 - متقاعد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:42
ابنتي الطبيبة المحترمة!!! هل نصائحك موجهة إلى الطبقة البورجوازية ذات البطون المنتفخة من كثرة اللحوم والذهنيات والحلويات أم من أجل الطبقات المتوسطة الفقيرة التي لم يعد لها وجود أم من أجل الطبقات المسحوقة؟؟؟؟؟؟!!!! .. الطبقة المسحوقة التي تعيش على الخبز والشاي وقليل من الزيت إذا وجد!!! هذه الطبقة لا تأكل اللحوم بكل انواعها إلا يوم يعيد الاظحى.. هي كثلة عظمية ليس إلا!!! تتكلمين عن التغدية المتوازنة ؟؟؟ هل تتكلمين عن أناس يفطرون في الصباح ويفطرون وقت الغداء ويفطرون وقت العشاء!!! كلامك ابنتي الطبيبة لا يهمنا في شيء ما ذمنا نعيش عيشة الذبابة في البطانة!!!!!!!
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