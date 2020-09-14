24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/09/2020
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- بنت الميداح .. "لؤلؤة الصّحراء" في "بيت الثّقافة"
- جمعية حقوقية تُعدّد "خروقات" شركة للنقل بخنيفرة
- قفازات إلكترونية جديدة تنقل شعور اللمس وتحترم التباعد الاجتماعي
- بفضل الذبذبات .. تقنية جديدة تتابع أداء الأجهزة المنزلية
- الرياضة في الهواء الطلق .. فوائد للجسم والنفس
حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)
"مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)
الانخراط في "انتخابات رئاسية غير نزيهة" يثير مخاوف الأمريكيين (5.00)
هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)
المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً (5.00)
- عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات - (191)
- هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ - (133)
- المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً - (83)
- أديب: الإعدام لمغتصب عدنان .. و"البوسان" يشجّع على "البيدوفيليا" - (79)
- مبروكي يقترحُ تشجيع التّربية الجنسية لتفادي "اغتصاب" الأطفال - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تضرر مناحل العسل
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:36
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:45
كيلو من عسلكم العادي 100 درهم امام لو كان من نوعية اخرى مثلا الزقوم 400 او اكثر ومع دالك تقول انك تخسر ولاتربح اجد صعوبة في تصديق كلامك
2 - تازي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:06
حتى نحال ما كيساهم في التشجير الاشجار المعسلة ... و حتى شي حارس غابة ما وقف نزيف الاتجار في الاعشاب ... و حتى وزير فلاحة في المغرب ما حارب استعمال الادوية ..... الدولة باغيا اطنان و ظهر الارض بكثرة الجفاف كلو بان ..شنو بقى ؟ التزوير و عطي لنحلك سانيدة مخلطة بالاعشاب باش تجي النسمة قريبة .. ياريت كل نحال يساهم بغرس و لو هندية و لو يحافظ على شجرة سدر و لو ولو و لو وياريت الناس تتقى ربها باش ترطاب لقلوب و حتى الارض
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2