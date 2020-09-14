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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | تضرر مناحل العسل

تضرر مناحل العسل

الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:36

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:45
كيلو من عسلكم العادي 100 درهم امام لو كان من نوعية اخرى مثلا الزقوم 400 او اكثر ومع دالك تقول انك تخسر ولاتربح اجد صعوبة في تصديق كلامك
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2 - تازي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:06
حتى نحال ما كيساهم في التشجير الاشجار المعسلة ... و حتى شي حارس غابة ما وقف نزيف الاتجار في الاعشاب ... و حتى وزير فلاحة في المغرب ما حارب استعمال الادوية ..... الدولة باغيا اطنان و ظهر الارض بكثرة الجفاف كلو بان ..شنو بقى ؟ التزوير و عطي لنحلك سانيدة مخلطة بالاعشاب باش تجي النسمة قريبة .. ياريت كل نحال يساهم بغرس و لو هندية و لو يحافظ على شجرة سدر و لو ولو و لو وياريت الناس تتقى ربها باش ترطاب لقلوب و حتى الارض
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