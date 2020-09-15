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الرئيسية | صوت وصورة | إخلاء فضاء رياضي

إخلاء فضاء رياضي

الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 07:57

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1 - مواطن كاعي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:50
كل مظاهر و اشكال العبث و التخبط في تسيير هذا البلد السعيد، اجراءات جد مبتذلة و ارتجالية في التعامل مع الازمات ، و التي من خلالها نستشف مدى التخلف و التقهقر الحضاري الذي نعيشه ، كانعدام التواصل مع المواطنين و احتقارهم و عدم مراعاة متطلباتهم فما الداعي من اغلاق فضاء مفتوح يساهم في الترويح عن المواطنين ، اليست المجمعات التجارية الكبرى و الاسواق الممتازة المغلقة و المقاهي و المطاعم التي لا تحترم ادنى شروط السلامةاحق بالاغلاق ، كل يوم نكتشف اوجها عدة للتخلف و انعدام التخطيط في تسير هذا البلد ، فهل نفوض حكومات اجنبية لكي تقوم بالواجب نظرا لعدم وجود كفاءات عندنا ام نطالب برجوع الحماية للمغرب كما فعل اسلافنا بعد فشلهم الذريع في توحيد البلاد و افشاء الامن.
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