إغلاق مؤسسة خاصة

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الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 11:14

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1 - أستاذ جامعي بصير الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:38
مدرسة {للهندسة} في عمارة R+4 تجارية في حي سكني؟؟؟
{النهار واش طالع كيبان من الصباح}
الحي ومحيطه + العمارة يبينان أي تعليم عال خصوصي هذا
مجرد:
كراء عمارة + شوية د الزواق
الزبناء طلعوا قليلون = ما كاين ربح = الاغلاق وتحويل المسجلين الى مكان آخر
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