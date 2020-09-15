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كُتّاب وآراء
عصيد وإعدام المغتصبين
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:08
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
1 - الحق حق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:23
السبيل الوحيد للحد من اغتصاب الاطفال و قتلهم هو الاعدام حتى يكونوا عبرة للٱخرين الدين ادا سنوات له نفسه ان يغتصب و يقتل فمصيره الاعدام
أما أنت ليا عصيد فالصمت هو ما يجب ان تفعل لان السكوت حكمة لكن انت سفيه لذلك لا تصمت
أما أنت ليا عصيد فالصمت هو ما يجب ان تفعل لان السكوت حكمة لكن انت سفيه لذلك لا تصمت
3 - ingenieur الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:29
الإعدام ليس حلا في الدول المتخلفة ليس لأن المغتصب لا يستحقه بل لأن الدولة ستستعمل تهمة الإغتصاب ضد معارضيها.
مثلا كانوا غايتهمو الزفزافي والمهدوي وبوعشرين وغيرهم بإغتصاب الأطفال.
الحل هو المؤبد مع الأعمال الشاقة. نقطة أخرى كم من شخص حوكم بالمؤبد حتى في الدول الديموقراطية لتيبين بعد سنوات أنه بريء.
في الأخير أتفق مع عصيد حيث يقول بأن الإعدام ليس حلا بل يجب إستمرار النقاش لإيجاد حل للمعضلة أما حالة طنجة فالمحكمة ستقول كلمتها.
مثلا كانوا غايتهمو الزفزافي والمهدوي وبوعشرين وغيرهم بإغتصاب الأطفال.
الحل هو المؤبد مع الأعمال الشاقة. نقطة أخرى كم من شخص حوكم بالمؤبد حتى في الدول الديموقراطية لتيبين بعد سنوات أنه بريء.
في الأخير أتفق مع عصيد حيث يقول بأن الإعدام ليس حلا بل يجب إستمرار النقاش لإيجاد حل للمعضلة أما حالة طنجة فالمحكمة ستقول كلمتها.
تعليق غير لائق
-55
4 - حفيضة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:29
لا يهمني رايك ولن اكترث من الان لفيديوهاتك ومقالاتك ولقاءاتك...ولن اتجاوب معها...
رايك يهمك انت فقط...
رايك يهمك انت فقط...
5 - يانيس الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:29
رأي في محله، يجب العمل على توعية المواطن والسماح بالولوج الى التربية الجنسية التي لا تعني ابداً التشجيع على الانحلال والتفسخ الاخلاقي.
يجب التركيز على معالجة المشكل من المصدر وليس معالجة النتائج وتحصيل الحاصل.
يجب التركيز على معالجة المشكل من المصدر وليس معالجة النتائج وتحصيل الحاصل.
تعليق غير لائق
-60
6 - mohamed الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:31
je ne suis pas d'accord avec vous Mr Asid.
vous avez des idées trop décalées.
vous avez des idées trop décalées.
7 - badre الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:33
yes we understand you sir, let's excute this man first and after that we can discuss those things
8 - بدون الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:35
ماكنتش كنعرفك تتحرف اكلامك قلتي طالب الإعدام لا يقل بشاعة عن المجرم نفسه.
9 - الشرقاوي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:36
لا تحاول فلسفة الواقعةوالتراجع عن أخطائك.... وفي انتظار ما تطالب به ينبغي تطبيق القانون بدون إنشاءات فلسفية عفا عنها الزمن....
10 - تازي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:36
واراحنا في مسلسل النقاشات البيزنطية من هادي شحال اسي عصيد ... انا عاينت حالات لولا رحمة ربي لكانت كوارث ... و الاسلام افضل الاديان التي لا تحارب الشخص و لكن تصلح الخطا فيه .. و عندما يقول الله و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب يعنى لا حياة لشجرة و لا نظرة فيها باحتفاظها بفروع مريضة .. التشذيب من جماليات حياة الشجرة و القصاص من جماليات سكينة الشارع .. انتم تتاجرون في الملفات و تعرضون افكارا تجاوز عنها الزمن ...متفق معك ان من يطالب بشرع اليد اصل مشكلة لكن العديد ممن يغردون خارج السرب يفعلون ذلك لالامهم من مؤسسات لم تطهر مكاتبها من المفسدين فيها .. الاعدام يجب ان يكون لطي الصفحة تماما كما طوى المغفور له الحسن الثاني صفحة المجرم تابت
11 - الإعدام أو المؤبد . الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:37
وما المانع من معالجة ظاهرة الاغتصاب مع الإبقاء على عقوبة الإعدام لأن القول بأن الإعدام ليس وسيلة لمحاربة الجريمة يقابله بالمقابل أن السجن المؤبد ليس هو الآخر وسيلة لمحاربة الجريمة وبالتالي تفعيل الإعدام كما فعلت العقوبات السالبة للحرية يدخل في إطار تفعيل تجربة محاربة الجريمة أيضا . بل إن الإعدام وسط الحي السجني وأمام السجناء المحكومين بمدد متفاوتة قد يكون رادعا لهؤلاء الحثالة من البشر الذين لاتكفي التوعية للجم ميلهم للإجرام. وربما رؤية الطغاة أمامهم لاتقوى أرجلهم على حملهم تكون سببا في إلتزامهم أمام المجتمع .
12 - REG الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:37
ان كان الإعدام لايحل المشكل..فهل عندك الحل وان كان .فلماذا تركتمونا حتى طفىء الكيل .ام كما قال المثل .ادا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعة.
13 - توفيق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:38
السؤال المطروح على السيد عصيد هل إزالة الحكم بالإعدام ستحل المشكل؟
اضن ان تطبيق حكم الإعدام و ليس الحكم به مع إيقاف التنفيذ هو الحل الجزئي المشكل و ليس الكل لان العقوبة في قتل النفس بغير حق هي القتل
و انا اتفق معه كليا فيما ذهب اليه من ضرورة التجند على المستوى الوطني من الدول و المجتمع المدني و المدارس و دور العبادة لمحاربة الظاهره بشكل منهجي و على المدى الطويل
و اما ان يقوم احد الوحوش البشرية باغتصاب و قتل طفل و يعدم صوريا بالنطق بالحكم و يبقى في السجن ليعيش من جيوب دافعي الضرائب هذا هو الخبل بعينه
اضن ان تطبيق حكم الإعدام و ليس الحكم به مع إيقاف التنفيذ هو الحل الجزئي المشكل و ليس الكل لان العقوبة في قتل النفس بغير حق هي القتل
و انا اتفق معه كليا فيما ذهب اليه من ضرورة التجند على المستوى الوطني من الدول و المجتمع المدني و المدارس و دور العبادة لمحاربة الظاهره بشكل منهجي و على المدى الطويل
و اما ان يقوم احد الوحوش البشرية باغتصاب و قتل طفل و يعدم صوريا بالنطق بالحكم و يبقى في السجن ليعيش من جيوب دافعي الضرائب هذا هو الخبل بعينه
14 - amina الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:40
عندما يغتصب و يقتل من هو اعز الى قلبك تعالى نسمع منك نفس الكلام لا حول و لا قوة الا بالله كبلد مسلم يجب اعطاء العبرة و ذلك باقصى عقوبة
15 - القا التخريجة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:42
السي عصيد مفكر على الراس والعين ولكن احيانا يمس بمشاعر فئة عريضة
تعليق غير لائق
-12
16 - midou الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:45
القصاص هو الرادع الوحيد . ونلاحظ ذلك بأن الجرائم كانت قليلة جدا في مجتمع كبير يطبق الحدود.
اقرؤوا التاريخ.
اقرؤوا التاريخ.
17 - عصيدة هادي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:47
اسي عصيد غير طالب معانا بالاعدام لهاد النوع من الجرائم للي قطعت قلوب المغاربة والانسانية وديك الساعة نديرو يديك فدينا ونقلبوا على الحلول الناجعة باش نقضيو على هاد الآفة اما باش تحارب الناس للي كيطالبو بالاعدام فإن هدفك معروف وغايتك مقصودة
18 - مهاجر الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:47
تقول ان الإعدام ليس وسيلة لإنهاء الجريمة انه لا يقيفة مثل هذه الجرام يعني نحن نعرف أحسن ما أنزل الله لو يصدر هذا مر أو مرتين ولم ينتهي هذا الاجرام هناك سنرى حل آخر كل ما أنزل إلا رحمة للامة أما من يطلب حق أي أحد من العدالة ليس ضد أحد دائما في أي لضم أو اعتداء اجل نفسك هنا ك هل تتحمل لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه كما يحب لنفسه كلنا عندنا أبناء ونحن ضد هذه الجريمة الوحشية ونستنكرها والعدالة لها كلمتها وشكرن
19 - محمد ح الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:48
مع كامل الأسف أفكارك كلها خاطئة. لا و لن يمكن إصلاح المجتمع إلا بتنزيل عقوبات أشد من الجرم. و بما أن المجرم قاتل إذن يجب أن يقتل و المحاكمة تبقى مجرد شكلية.
إذا حضر الماء بطل التيمم.
يجب عليك تغيير أفكارك التي ستذهب بالمغرب إلى الهاوية أن هي وجدت من يصدقها.
إذا حضر الماء بطل التيمم.
يجب عليك تغيير أفكارك التي ستذهب بالمغرب إلى الهاوية أن هي وجدت من يصدقها.
20 - khalil الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:49
يجب تطبيق الاعدام لكل من يمس انسان او يقتل إنسان
21 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:51
الاعدام هو الحل ولا غير،لان المجرم قبل مايقتل ولا غادي يغتصب ،غادي فكر الف مرة العاقبة ديالو شنا هي ،ولهذا يجب تطبيق حكم الله وهو القصاص
22 - نعمان الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:52
السيد عصيد إتهم الشعب المغربي بأنه لا يقل وحشية عن القاتل المغتصب، إذا كنت تؤمن بالديمقراطية فلنطرح مسألة تنفيذ الإعدام للإستفتاء الشعبي، و عندها ستعرف هذه الفئة التي تعيش في المغرب بعقلية الدول الإسكندنافية حجمها في الواقع المغربي، هذه الفئة التي تعتقد أنها "نخبة" لا علاقة لها بالمجتمع و الواقع المغربي، يبيحون الإجهاض و قتل نفس بريئة باسم الحرية و يطالبون بحق المجرم القاتل في الحياة !!! ما هو ذنب الجنين في بطن أمه ؟ ماذا سيستفيد المجتمع إذا بقي القاتل المغتصب على قيد الحياة ؟
23 - driss الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:52
الإعدام شكل من اشكال الردع ورد الاعتبار الضحايا. لا نطالب بإعدام السارق ولا الزاني رغم أنها كلها جرائم تستحق العقاب. الاغتصاب المقرون بالقتل يجب أن يعاقب بالإعدام لأن الجاني فقد أدميته وأصبح وحشا لا يستحق الحياة التي سلبها من ضحيته. اذا كنا ندافع عن هؤلاء المجرمين إذن نحمل المسؤولية للضحايا ونقول لهم لماذا تواجدتم في طريق المغتصب. بهذه المداخلة الغير البريئة، قد فقدت مصداقيتك، وسوف نظل نطالب بالإعدام للمجرمين وأذهب انت ومنظماتك إلى الجحيم. الحكم مهما كان قاسيا ولو الاعدام لن يعيد عدنان إلى ذويه، ولن يخرج أبدا إلى اللعب مع أبناء الحب، ولن ينتظر أبواه في آخر السنة نتائجه المدرسية.
24 - إدريس الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:53
سي عصيد تلعب في الألفاظ أنت ضد الإعدام الشعب مع تنفيد الإعدام +أمام الجمهور دلك لردع ضعاف النفوس لأن ماطلبه اباء وأمهات الأطفال حق شرعي نزل من عند الله عز وجل وهو القصاص لاظن أن لك اطفال يمكن لك فتيات عادي عندك يغتصبون ترى في دالك جنس وحرية جاهلية القرن العشرين اما المغاربة اصحاب النفس الأبية(الحارة)يشعرون ابالاشمئزاز والموة اية لردع les psychopathes
25 - mowatin الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:54
انا علماني ديمقراطي..ولكن هاد النوع ديال الجرائم خصها الإعدام على الاقل... لو تم إعدام سفاح تارودانت الذي إغتصب و قتل 9 اطفال..و مازال حى يرزق واكل شارب في الحبس على ظهر الشعب..لو تم إعدامه.. لفكر قاتل عدنان 1000 مرة قبل الجريمة ..اللهم ارحم الجميع و انزل عذابك عليهم في الدنيا قبل الآخرة
26 - رشيد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:55
ياريت لو كان عندنا منك بزاف استاد عصيد , شكرا لك أيها الرائع
27 - الإعدام ام المؤبد؟ ؟؟؟ الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:56
تدخل الاستاد عصيد للبحت عن بديل عقوبة الإعدام التي تقر بها المملكة المغربية ؛وأدان بشكل صريح العمل البشع والوحشي الدي قام به مغتصب الطفل المرحوم عدنان في نفس السياق يشاطره الرأي المحامون وأساتذة القانون والنشطاء الحقيقيون وفي المقابل عامة ساكنة المغرب تطالب باعدام الجاني؛ في نظري شخصيا ادا لم يكن الاقرار بعقوبة الإعدام في محكمة طنجة المختصة في حق هدا الوحش المجرم فعلى الأقل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع القيام يوميا بالأعمال الشاقة حتى يكون عبرة لكل من سولت له نفسه بهدا العمل الشنيع .
28 - hammou mouha الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:57
مع إحترامي لوجهة نظرك ، أنا لست متفق معك. لماذا؟ *أولا لأن تنفيد الإعدام في حد ذاته هو عقوبة كباقي العقوبات التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي. *ثانيا : اذا كانت هذه العقوبة ستحد ولو بشكل بسيط من هذه الظاهرة المرضية فمرحبا بها. *ثالثا: لا يجب المقارنة بين مجتمع و اخر. فنحن لم نصل بعد لدرجة الوعي الاجتماعي و الاقتصادي و الثقافي لبعض المجتمعات التي ألغت عقوبة الاعدام.
29 - Dina الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:57
يا عصيد هناك شيء اسمه الردع.
مهما كانت العقوبة قاسية كان مفعولها للردع اقوى.
هاد الناس قارين وما قارين والو داوين خاوين
مهما كانت العقوبة قاسية كان مفعولها للردع اقوى.
هاد الناس قارين وما قارين والو داوين خاوين
30 - gagary الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:59
انتا يا عصيد لست ضد حكم الاعدام انتا ضد الاسلام بصفت عامة انتا تكره الاسلام والمسلمين لنفرض لوكان هدا طفل ابنك مادا كنتا تطلب من عقاب لهادا المجرم السفاح بدون لف أو دوران
31 - احمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:00
يحاول أن يستدرك لما راى ان جل المغاربة ضد تدوينته.
32 - نظيرة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:09
ماشي هذا هو نفسه لي مع الإجهاض!!!
،الإعدام لسفاح فتك و دمر عائلة بأكملها، لا!!!!
و الإجهاض لي هو قتل جنين بريئ و عاد غادي يبدأ في دنيا، نعم!!!
تبارك الله على مفسي الديار المقدسة.
،الإعدام لسفاح فتك و دمر عائلة بأكملها، لا!!!!
و الإجهاض لي هو قتل جنين بريئ و عاد غادي يبدأ في دنيا، نعم!!!
تبارك الله على مفسي الديار المقدسة.
33 - Khalid الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:09
واحد السيد عبّر على رأي بطريقة حضارية. ناضوا الغوغاء كيندبوا بحال إلا هو المشكل.
و أغلبية ديال المطالبين بالإعدام يطالبون بحكم يبيح تزويج طفلة عندها 9 سنوات. يعني فالفكر ديالهم اغتصاب الأطفال و في فكرهم يبررون اغتصاب النساء اللي ما كيلبسوش داك الشي اللي بغاو.
الله يرحم عدنان و تحية للمفكر عصيد أما الغوغاء فإلى مزبلة التاريخ قريبا.
و أغلبية ديال المطالبين بالإعدام يطالبون بحكم يبيح تزويج طفلة عندها 9 سنوات. يعني فالفكر ديالهم اغتصاب الأطفال و في فكرهم يبررون اغتصاب النساء اللي ما كيلبسوش داك الشي اللي بغاو.
الله يرحم عدنان و تحية للمفكر عصيد أما الغوغاء فإلى مزبلة التاريخ قريبا.
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