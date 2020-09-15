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الرئيسية | صوت وصورة | حزن في بيت الجندي

حزن في بيت الجندي

الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - متابعة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:52
الله يرحمه و يوسع عليه من الفنانين المحترمي
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23
2 - فتيحة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:58
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويغفر ليه ويسكنه فسيح جناته إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير
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18
3 - Rachid الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:58
إنا للاه وانا اليه راجعون تعازي الحارة لأسرة أل الجندي الصغيرة والكبيرة تغمده الله بواسع رحمته لم يدم طويلا علا تعليقي علا مقاله في فاجعة لبنان واللن هو في رحاب الرحمان اللهم ارحمه وغفر له والحقنا به مومنين امين
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18
4 - بنصري محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:01
رحمة الله عليك وتغمضك الله برحمته الواسعه ورزق الله اهله الصبر والسلوان
تعازي الحارة لكل الفنانين ولكل الشعب المغربي في فقدان هدا الهرم هدا
المعدن النفيس والله انها صدمة وخسارة كبيرة
اسكنه الله فسيح جناته جوار الطيبين والصديقين والشهداء
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5 - كاظم عبد اللطيف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:02
رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته عاءلة كاملة كلها أدب واخلاق وحب الخير للوطن والله يرحمهم جميعا عشنا معهم وتعلمنا معهم وعلى كلامهم وأصواتهم مدرسة كاملة بكل المقاييس .
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6 - youssef elqandil holland الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:03
رحم الله الفنان الفقيد انور الجندي و يجعله من الصالحين في الجنة ويرزق أهله الصبر والسلوان , كان فنانا ونعم الفنان . فقد المغرب احد أعمدة الفن المغربي . رحمه الله هو وجميع المسلمين.
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7
7 - المتعلقة بالله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:04
انا لله و انا اليه راجعون..اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة..و اغفر له انك سميع مجيب
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8 - السجلماسي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:07
ما يلاحظ أ ن أثر الوالد حاضر في التعبير و السلوك و الأخلاق هؤلاء هم المغاربة دعوته لأخيه احسن كلام و أصدق قول
الله يرحمو كان لطيف ورحيم و كريم
في مدينة سلا عاش مدة طويلة الله يتقبلو في الصالحين
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9 - حسن النتيفي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:08
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له.
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10 - مراد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:11
لا بقاء إلا لله سبحانه عش ماشئت فإنك ميت واحبب ماشئت فإنك مفارقه اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل الجنة مثواه آمين.
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11 - باصطوف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:12
رحمة الله عليه وغفر الله له واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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12 - محمد مداني الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:13
من رجل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
رحلوا وسنرخل لأن الدنيا نحن فيها عابر سبيل
رحم الله من مات واصلح الأحياء. ز
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