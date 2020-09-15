24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
15/09/2020
الأيام القادمة
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "كبسولات الشيرا" تورّط 3 بحّارة بمدينة أصيلة
- علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة
- فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
- مقاطعات البيضاء تكثف من حملات تعقيم الإدارات
- تفاصيل الحالة الوبائية بجهة بني ملال خنيفرة
السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)
حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)
- "موظّفو التّربية" يفاجئون أمزازي بإضراب وطني للمطالبة بالترقية - (131)
- الكحل: الاستراتيجية التركية الإيرانية تفكّك المجتمعات وتنهب الثروات - (109)
- هل تُؤجّل جريمة قتل "عدنان" مصادقة المغرب على إلغاء الإعدام؟ - (107)
- عصيد وإعدام المغتصبين - (94)
- مسؤولة صحية تجهش بالبكاء وتخشى "وضعا صعبا" بالدار البيضاء - (93)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حزن في بيت الجندي
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - متابعة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:52
الله يرحمه و يوسع عليه من الفنانين المحترمي
2 - فتيحة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:58
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمو ويغفر ليه ويسكنه فسيح جناته إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير
3 - Rachid الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:58
إنا للاه وانا اليه راجعون تعازي الحارة لأسرة أل الجندي الصغيرة والكبيرة تغمده الله بواسع رحمته لم يدم طويلا علا تعليقي علا مقاله في فاجعة لبنان واللن هو في رحاب الرحمان اللهم ارحمه وغفر له والحقنا به مومنين امين
4 - بنصري محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:01
رحمة الله عليك وتغمضك الله برحمته الواسعه ورزق الله اهله الصبر والسلوان
تعازي الحارة لكل الفنانين ولكل الشعب المغربي في فقدان هدا الهرم هدا
المعدن النفيس والله انها صدمة وخسارة كبيرة
اسكنه الله فسيح جناته جوار الطيبين والصديقين والشهداء
تعازي الحارة لكل الفنانين ولكل الشعب المغربي في فقدان هدا الهرم هدا
المعدن النفيس والله انها صدمة وخسارة كبيرة
اسكنه الله فسيح جناته جوار الطيبين والصديقين والشهداء
5 - كاظم عبد اللطيف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:02
رحم الله الفقيد وادخله فسيح جناته عاءلة كاملة كلها أدب واخلاق وحب الخير للوطن والله يرحمهم جميعا عشنا معهم وتعلمنا معهم وعلى كلامهم وأصواتهم مدرسة كاملة بكل المقاييس .
6 - youssef elqandil holland الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:03
رحم الله الفنان الفقيد انور الجندي و يجعله من الصالحين في الجنة ويرزق أهله الصبر والسلوان , كان فنانا ونعم الفنان . فقد المغرب احد أعمدة الفن المغربي . رحمه الله هو وجميع المسلمين.
7 - المتعلقة بالله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:04
انا لله و انا اليه راجعون..اللهم اجعل قبره رياضا من رياض الجنة..و اغفر له انك سميع مجيب
8 - السجلماسي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:07
ما يلاحظ أ ن أثر الوالد حاضر في التعبير و السلوك و الأخلاق هؤلاء هم المغاربة دعوته لأخيه احسن كلام و أصدق قول
الله يرحمو كان لطيف ورحيم و كريم
في مدينة سلا عاش مدة طويلة الله يتقبلو في الصالحين
الله يرحمو كان لطيف ورحيم و كريم
في مدينة سلا عاش مدة طويلة الله يتقبلو في الصالحين
9 - حسن النتيفي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:08
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له.
10 - مراد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:11
لا بقاء إلا لله سبحانه عش ماشئت فإنك ميت واحبب ماشئت فإنك مفارقه اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل الجنة مثواه آمين.
11 - باصطوف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:12
رحمة الله عليه وغفر الله له واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
12 - محمد مداني الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:13
من رجل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.
رحلوا وسنرخل لأن الدنيا نحن فيها عابر سبيل
رحم الله من مات واصلح الأحياء. ز
رحلوا وسنرخل لأن الدنيا نحن فيها عابر سبيل
رحم الله من مات واصلح الأحياء. ز
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12