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كُتّاب وآراء
رسالة عمّ عدنان
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:02
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - ما بقى ما يعجب الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:17
لا حول ولا قوة الا بالله بنادم على قبل البوز يقدر يدير أفعال يستحي منها الشيطان
2 - نوح الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:19
عم في قمة الرقي و بمستوى وعي عال جدا و فيما يتعلق بالمدون صاحب تدوينة إن قل خيرا أو اصمت فالأسرة المكلومة في غنى عن إن ديالك يا شارلوك هولمز ديال الكرطون باركا من الفياقة الخاوية
3 - امل امل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:21
لا حول ولا قوة الا بالله.
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
4 - najoua naciri الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:23
انا لله و انا ليه راجعون الله يرحم هذا الطفل البريئ و الله يخد الحق في هاد الوحش بالاعدام اما الهظرة الزيدة رك عرف منين تطيح القرة تيقواو الجنواة بذون مستوى الاعدام الاعدام
5 - زكية الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:23
حسبكم الله ونعم الوكيل،الله يخفف عليكم هاد المصاب الأليم ياربي
6 - خالد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .ألم يعلم صاحب إن ؟ ؟ ؟ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بجلد رجل بمجرد انه قال والله ابي ليس بزان وأمي ليست بزانية. فقد اعتبر سيدنا عمر قول الرجل مع أنه يدافع عن أبيه وأمه اعتبره قدف بالزنا. فأتمنى أن تتخد فيه الإجراءات اللازمة.
7 - مواطنة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:27
هادالناس لي كايقولو بحال هاد الهضرة عرف بان محال واش مجربين الكبدة الله إهديهوم او الله اجعل عدنان من طويرات الجنة يارب العالمين او ارزق اهلو الصبر والسلوان
8 - عزيز المغربي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:28
اتمنى من الله العلي العظيم أن يصبركم جميعاً في هذا المصاب الجلل وان يرحم عدنان ويسكنه فسيح جناته وان يأخذ القانون حقكم والقصاص في الظالم الذي قتله وإن لله وإن إليه راجعون
9 - مواطن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:30
ليس كل ما قيل يستحق جواب، فرحم الله الفقيد والفاعل سينال الجزاء. ولا داعي للغلو
10 - من باريس.. الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:31
بصراحة ما زالت هناك قلوب بعض الناس متحجرة ﻻ تحترم ﻻ حرمة الميت ، ﻻ حرمة اﻻسرة الصغيرة وﻻ اﻻسرة الكبيرة المثمثلة من جميع المغاربة الذين اجزعهم المصاب، انتظر بكامل الصبر تنفيذ عقوبة الإعدام على المجرم ، ﻻنها حياة لﻻخرين وعدالة للمجتمع الجريح ودرسا للمجرمين..، كما اتمنى ﻻهل عدنان الصبر على المصاب واﻻجر والمغفرة. وان لله وإن إليه راجعون.
11 - intidam Hassan الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:41
هاذ الناس الي تايقولو هاذ الهضرة في وقت اهل الضحية مزال مصدومين ومجروحين على كبدتهم اكيد ملحدين مثل ما قال الملحد عصيد عدو الله / الضحية انه طفل ملائكة لازال لم يرتكب اي سيئة ولا اي دنب مع الله اكيد سيكون طير من طيور الجنة انشاء الله والمجرم نتمنى له الإعدام شنقا أمام الملأ وسيلقى عند الله العداب الشديد
12 - عبدالحليم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:42
تبعوا النازلة مع القضاء و دع عنك التدوينات و غيرها
13 - مصطفى الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:42
أنصح عائلة الضحية في هذه الظروف التي تمر منها أن تبتعد عن المواقع الاجتماعية لأنها قد تسبب لها مزيدا من الجروح، ،و الكل بات يعرف أن المواقع الاجتماعية يستعملها أناس طيبون و أناس سيئون و الأغلبية لا كرامة لهم .
14 - مفجوعة من هول الصدمة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:47
نجدد تعازينا الحارة للأسرة المفجوعة والمكلومة في فلدة كبدها .عم في مستوى عالي من الرقي وضبط النفس.هداك لي تيقول القضية فيها إن غير يكمل الجملة ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله في المجرم .راه مساهلش لي عاشتو هاد الاسرة والشعب المغربي كامل.والله يصبركوم أسيدي.
15 - Fouad الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:48
المرجو من العائلة عدنان رحمه الله لمتابعة مول ان وعلى رجال الشرطة تحقيق مع مول ان ها يعني في راسو شي حاجة وهديك ساعة يشوف ان
16 - الماحي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:50
الله يصبركم
الناس تطالب بتنفيد الإعدام في حق هاد المخلوقات اللي هو كاين في القانون ديالنا و في نفس الوقت العمل على جميع المستويات من أجل اجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا.
العديد من الباحثين يخيروننا بين المطالبة بتنفيذ الإعدام ضد المتهم (الذي هو في نظرهم غير حداثي) أو البحث عن مسببات هذه الظاهرة. سؤالي هو لماذا علينا أن نختار إحدى التوجهات. ما كاين لاش يعدبوهم بالمؤبد (حسب قول بعض الباحثين الذين في نظرهم و ربما نتيجة لتجربتهم) ونزيدو علينا الصيار (الحبس، الماكلة، التطبيب...). داك الفلوس من الأحسن نستتمروهم في الناس اللي يستاهلوها.
هدا من جهة، من جهة أخرى اتمنى ان لا يطبق التخفيف على المساجين في المناسبات و الأعياد إلا إذا كان مرفقا بموافقة أصحاب الحقوق. الحالة الوحيدة التي تبدو لي ملائمة لتطبيق هاد التخفيف هي على من هم محكومين بالغرامة فقط شريطة أن تقوم الدولة بتسديد هده الغرامة.
بالنسبة لمن يضن أن الإعدام فيه راحة للمجرم اخويا غير يريحوه. حنا ماباغيين ليه عذاب.
الي كايظرنا في خاطرنا هو رؤية المحكوم عليهم طلقاء في الشارع العام قبل استكمال عقوبتهم بدون اي ضمانات تخص تغيير سلوكهم.
الناس تطالب بتنفيد الإعدام في حق هاد المخلوقات اللي هو كاين في القانون ديالنا و في نفس الوقت العمل على جميع المستويات من أجل اجتثاث هذه الظاهرة من مجتمعنا.
العديد من الباحثين يخيروننا بين المطالبة بتنفيذ الإعدام ضد المتهم (الذي هو في نظرهم غير حداثي) أو البحث عن مسببات هذه الظاهرة. سؤالي هو لماذا علينا أن نختار إحدى التوجهات. ما كاين لاش يعدبوهم بالمؤبد (حسب قول بعض الباحثين الذين في نظرهم و ربما نتيجة لتجربتهم) ونزيدو علينا الصيار (الحبس، الماكلة، التطبيب...). داك الفلوس من الأحسن نستتمروهم في الناس اللي يستاهلوها.
هدا من جهة، من جهة أخرى اتمنى ان لا يطبق التخفيف على المساجين في المناسبات و الأعياد إلا إذا كان مرفقا بموافقة أصحاب الحقوق. الحالة الوحيدة التي تبدو لي ملائمة لتطبيق هاد التخفيف هي على من هم محكومين بالغرامة فقط شريطة أن تقوم الدولة بتسديد هده الغرامة.
بالنسبة لمن يضن أن الإعدام فيه راحة للمجرم اخويا غير يريحوه. حنا ماباغيين ليه عذاب.
الي كايظرنا في خاطرنا هو رؤية المحكوم عليهم طلقاء في الشارع العام قبل استكمال عقوبتهم بدون اي ضمانات تخص تغيير سلوكهم.
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