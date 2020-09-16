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كُتّاب وآراء
جدارية ضخمة لعدنان
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - أطفالنا في خطر الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:28
تكريم روح عدنان واطفاء نار موته هو باعدام قاتله وكفى
2 - أبو المهدي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:31
إعدام المجرم تطبيقا وحده الكفيل برد الاعتبار للطفولة المغربية. لا تنازل تحث أي ضغط مهما كان مصدره.
3 - Ammar الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:32
الشكر الجزيل لهذه الجمعية وهذا الرسام الموهوب على هذا العمل ونتمنى من الجماعة الحضرية بطنجة أن تخلد هذا المصاب الجلل وتطلق إسم "عدنان" على الشارع الذي كان مقر سكناه حتى لا ينسى هذا الحدث المؤلم و يبقى عبرة للأجيال القادمة.
4 - سعيدة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:32
عدنان ياولدي احترقت قلوبنا عليك بنار الألم جراء ما الم بك وعند الله احتسبناك من الولدان المخلدين في الجنة ...
5 - مغتربة في فرنسا الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:34
حتما سيبقى في الذاكره عدنان ملاك عند الله . روحه ستبقى مع أصدقاءه واحبابه حسبي الله ونعم الوكيل فيمن اغتصب الأطفال والنساء اللهم اجعل عدابهم في الدنيا قبل الآخرة وارحم جميع الضحايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين.
6 - متقاعد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:35
رحمة الله عليك يا ولدي !! يجب على الجهات المعنية في طنجة تخليد ذكراك كل سنة!! وتسمية شارع باسمك للتنديد بالطفولة المغتصبة !!! وعرفنا لك!! رحمة الله عليك يابني!! لقد تركت حرقة في قلبنا على فراقك بالطريقة التي استعملها المجرم في حقك!! رحمك الله رحمك الله!!!
7 - mido med الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:40
جريمة ولا أبشع منها تألم لها كل جسد تجري بداخله دماء هذا الوطن ووصل صداها العالم واستنكروا بدورهم من هذا التصرف الإنحرافي واللامسؤول حسبنا الله ونعمة الوكيل أيها المجرم كم كنت قاسيا على هذا الطفل الصغير ما الذي فعله لك حتى تعذبه و تخنق روحه وكأنه لا شئ صراحة تستحق أقصى العقوبات الدنيوية ، صدم الجميع من هول هذه الفاجعة فالصبر ثم الصبر لأهله وما جزاء صبركم وصبر الأمة والدعاء لهذا الملك الصغير إلا بالرحمة والمغفرة وان يتقبله الله عزوجل من طيور الجنة إنشاء الله ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
8 - intidam Hassan الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:49
التعليق الأول ( أطفالنا في خطر ) تانا معاك نعم إعدام هذا ا السفاح سيطفئ غليلنا ونقول ان الحكم عادل إن شاء الله ان يحكم عليه بالإعدام
9 - نورالهدى الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:54
عدنان ولد المغرب كامل شرقا وغربا شمالا وجنوبا
لن نساك ولو بعد قرن من الزمان .....
عشت ملاك وغادرتنا ملاك...
وحقك سناخده لك .... كلنا مع الإعدام امام اعين الناس ....
هذا الشيء الوحيد الذي سيطفي قليلا من النار التي اشتعلت في قلوبنا من اللحظة الأولى التي سمعنا فيها تم العثور على ابننا عدنان مغتصب ومقتول... (
... انت شهيذ ونحن شاهدون... وسوف ناخد حقك وعد يا ابننا عدنان ليرحمك الله يا شهيذ الطفولة ...
لن نساك ولو بعد قرن من الزمان .....
عشت ملاك وغادرتنا ملاك...
وحقك سناخده لك .... كلنا مع الإعدام امام اعين الناس ....
هذا الشيء الوحيد الذي سيطفي قليلا من النار التي اشتعلت في قلوبنا من اللحظة الأولى التي سمعنا فيها تم العثور على ابننا عدنان مغتصب ومقتول... (
... انت شهيذ ونحن شاهدون... وسوف ناخد حقك وعد يا ابننا عدنان ليرحمك الله يا شهيذ الطفولة ...
10 - ايت كوبي البشير الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:58
اللهم ارحمه رحمة واسعة وازرق دويه الصبر والسلوان وان يسكن الفقيد فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون
11 - Ammar الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:58
حتى يغلق باب السجال حول الإعدام ، أظن من باب الإنصاف أن يطرح هذا الموضوع للإستفتاء. لأنه لا يعقل أن تفرض منظمات حقوقية رأيها على الشعب وهي لا تمثله . يجب على الذين مع عقوبة الإعدام أن يخرجوا إلى الوجود بطرح وثيقة تطالب بالإستفتاء. هذا الشعب ليس بقاصر حتى تتحكم فيه منظمات حقوقية مرجعيتها علمانية لا تمت إلى ما ينص عليه الدستور بصلة.
12 - مغربي 100% الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:02
أتساءل أحيانا متى يستيقظ الضمير فينا.؟
إذا كنا لا نستوعب الدروس التي نتعرض لها و لا نعتبر من المصائب التي نصيبنا في فلذات أكبادنا لنتقدم إلى الأمام فإن كل أنواع التكريم - رغم أهميتها الكبرى التي تحسسنا بإنسانيتنا - إلا أنه أي التكريم لا يكون هو الهدف المنشود و لكنه فقط يقدم مشاعر و عواطف علها تدفعنا بالإحساس بالمسؤولية .
ويبقى الهدف المنشود هو بناء مجتمع يحمي الأطفال من الإغتصاب و القتل و الخطف و ما إلى ذلك من الأفعال البشعة.
فطفل اليوم هو رجل الغد الذي يعول عليه بأن يتحمل مسؤولياته و يساهم في بناء المجتمع من جميع النواحي إجتماعية و إقتصادية و ما إلى ذلك.
فالإخصاء للمغتصب و الإعدام للقاتل تبقيان عقوبتين واجبتين في بعض الظروف حتى يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأطفال.
إذا كنا لا نستوعب الدروس التي نتعرض لها و لا نعتبر من المصائب التي نصيبنا في فلذات أكبادنا لنتقدم إلى الأمام فإن كل أنواع التكريم - رغم أهميتها الكبرى التي تحسسنا بإنسانيتنا - إلا أنه أي التكريم لا يكون هو الهدف المنشود و لكنه فقط يقدم مشاعر و عواطف علها تدفعنا بالإحساس بالمسؤولية .
ويبقى الهدف المنشود هو بناء مجتمع يحمي الأطفال من الإغتصاب و القتل و الخطف و ما إلى ذلك من الأفعال البشعة.
فطفل اليوم هو رجل الغد الذي يعول عليه بأن يتحمل مسؤولياته و يساهم في بناء المجتمع من جميع النواحي إجتماعية و إقتصادية و ما إلى ذلك.
فالإخصاء للمغتصب و الإعدام للقاتل تبقيان عقوبتين واجبتين في بعض الظروف حتى يردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالأطفال.
13 - immad الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:03
الخوف كل الخوف ...ان يحكم عليه ويبقى بالسجن وتطوى القضية وتنسى والكل في قلبه حرقة ونار لا تنطفئ!!!
14 - youssef الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:04
والله ثم والله الى مازال مالمني كانشوف شي تصويره ديالو
15 - Amine الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:09
تكريم روح عدنان واطفاء نار موته هو باعدام قاتله وكفى Je suis d accord
16 - محمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:11
طفل صغير بريء الله يرحمه ويعوض عليه كل شيء في الجنة ويرزق والديه وأقاربه الصبر والسلوان ويجمعهم به في جنته بإذن الله الرحمان الرحيم
اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وولينا اللهم أدخلنا جنتك برحمتك لا بعملنا والحمد لله رب العالمين
اللهم احفظ أبناءنا وأبناء جميع المسلمين من كل مكروه
( يجب تحذير الابناء بشدة ولا عيب في مناقشة الأمر معهم على قدر سنهم )
!!! المجرم يجب أن يقتل !!!
اللهم اغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وولينا اللهم أدخلنا جنتك برحمتك لا بعملنا والحمد لله رب العالمين
اللهم احفظ أبناءنا وأبناء جميع المسلمين من كل مكروه
( يجب تحذير الابناء بشدة ولا عيب في مناقشة الأمر معهم على قدر سنهم )
!!! المجرم يجب أن يقتل !!!
17 - ام ياسين الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:23
عدنان يا عدنان يا حبيبب المغاربة يا من ادميت قلوبنا حزنا عليك والله مهما قلنا فلن نحس بوالديه كان الله في عونهما ورزقهما الصبر واجارهما في مصيبتهما وسنطالب بالقصاص فكيف للقاتل ان ينعم بالحياة بعد هذه الجريمة الشنعاء لازلنا وسنبقى نطالب بالقصاص والا سنبقى في حزن عميق على عدنان وخوف داءم على فلذات اكبادنا هذه مبادرة جيدة ليتعلم الكبير قبل الصغير لن اترك ولدي دون مراقبة ولن يغيب ولدي عن عيني كفى من اللا مبالات
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