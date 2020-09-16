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كُتّاب وآراء
ممرضون يحتجون بالبيضاء
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - driss الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:08
لم ٱرى في حياتي حكومة شديدة الحقد على القطاعات الأجتماعية مثل هذه الحكومة ، نطالب من مناضلي التنسيقية الوطنيين مواصلة النظال بهدف ألغاء جميع قرارات هذه الحكومة التي تتلذذ بمعاناة الشعب .
*** هذا ضلم بكل المقاييس ، من حق الدستوري و العالمي و الحقوقي و الدين المواطن أن نستفيد من مجانية الصحة و أيضا يجب خلق معاهد صحية عمومية يتم الحصول على كفائات صحية عالمية لكي يقدموا خدمة صحية ذو جودة عالية ، أين هي أموال الشعب , كفاكم حرب ضد قدراتنا الشرائية .
*** هذا ضلم بكل المقاييس ، من حق الدستوري و العالمي و الحقوقي و الدين المواطن أن نستفيد من مجانية الصحة و أيضا يجب خلق معاهد صحية عمومية يتم الحصول على كفائات صحية عالمية لكي يقدموا خدمة صحية ذو جودة عالية ، أين هي أموال الشعب , كفاكم حرب ضد قدراتنا الشرائية .
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