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كُتّاب وآراء
الكناوي الصغير
الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - rachida الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:49
تبارك الاه الولد زوين وباين عندو الرغبة والحب لفن كناوة العريق . الله يوفقه في الدراسة وفي الموهبة .
2 - كن الخوخ ...كن.... العفو الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:08
تبارك الله على الولد خصوا يمشي يقرى أما التگناويت في الصويرة ، كلشي كيعرف اضرب الكنبري والقراقب والطبل وكل شي كيعرف اجدب على ايقاعات كويو وعلى ايقاعات الملوك وفي الاخير كل شي بطالي وعاطل وغير تيدور على مولانا . خاص ادراري إهتمو بالعلم وبالتكنولوجيا . امشو إقراو . العفو يامولانا من تقرقيب الجوالق والطبولا .
3 - من الرباط الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:45
عوض يكون الشرطي الصغير، الطبيب الصغير، المحامي، المهندس....ما اختار غير الكناوي، دابا هادا واش مازال غايكون عنده العقل د القراية
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