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الرئيسية | صوت وصورة | الأوهام والهلوسة.. والجنّ

الأوهام والهلوسة.. والجنّ

الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 21:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - انا الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:23
تبارك الله عليك شرح وافي و واضح، لكن ملاحظة صغيرة عند التطرق للمس، و قول ان العلم لا يمكنه تحليل ظاهرة المس هذا يوحي للعامة ان المس موجود و العلم قاصر عن علاجه، اتفهم انها تتفادى الدخول في متاهات لكن كان الأولى القول بأنه لا يوجد شيء اسمه مس و كل الحالات هي حالات نفسية و عقلية.
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-2
2 - بستان الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 22:25
الأوهام والهلوسة هي أمراض نفسية وهي تعالج بالأقراص والجلسات النفسية بينما المس و الجن وهو قليل لا علاقة لهم بالأمراض النفسية فهم يعالجون بالرقية الشرعية وهذه حقيقة لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر.
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