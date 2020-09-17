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كُتّاب وآراء
طمس لوحة جدارية لعدنان
الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - nourddin الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:09
هذا دليل على ان المغرب يعج بالمفسدين و لا بد من الغربال
2 - متسائلا الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:13
لا يحق ان ترسم لوحا على جدار الناس بدون اذنهم لأن من قلة الأدب وعدم احترام صاحب المنزل وهذه حرمة،من اعطاك الحق ان ترسم في جدار الغير جدارك،فعليك أن ترسم في جدارك ولا ترسم في جدار الغير.
3 - حقيقة الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:16
لاحظت هاته الظاهرة بالرباط بعض الشباب الذي غالبا بلت عمل ولا يدرس يعمد الى حائط عمارة أو عمومي أبيض نقي ويرسم عليه ظانا انه بيكاسو. يا اخي قضية عدنان طنجة انتهت وقبض على الجاني. هناك عدنانات ولا زالوا مختفين. دعوا الحيطان بسلام الله يرضي عليكم
4 - الحارث الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:17
المهم. ...لي فيه الفز كيقفز ...اي حاجة ستجمع الناس على كلمة حق واحدة....حتى وان لم تتعلق بقضية سياسية ..فهي ضرس يوجع مضجع المسؤولين. ...فقط يعجبهم ان يجتمع المغاربة على بندير والرقص....واللهو ...حتى يغيب عن الوعي بقضاياه اليومية....فلا تستغرب!
5 - حسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:17
ان الجداريه ستجيد من معانات الاسره في الفقيد رحمه الله واسمنه فسيح جنته والهم اهله الصبر والسلوا فبلا من صوره عدنان اخبد صوره الجاني وهو مشنوقا لتكون عبره
6 - عبد المجيد الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:18
ما يثير الإهتمام تواجد رسم جداري مقابل لجدارية عدنان، فهل أخذت ترخيصا هي الأخرى؟ أم هناك سبب ما دفع السلطات إلى منع صورة عدنان؟
7 - مصطفى مستور الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:18
يحدث هذا فقط في الدول التي تشجع المواهب. الله يرحم الطفل عدنان واسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. لك الله يا وطني.
8 - فاتي الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:20
وباراكا الله يرضي عليكوم خليو دري يرتاح فقبرو وخليو واليديه يرتاحو وينساو هادشي مترسموهش بأي حق واش خديتو موافقة واليديه؟!!
9 - غاضبة الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:22
هوما بغاو الناس ينساو القضية و هاذ اللوحات غادي يبقاو يفكروهم هذا ما كان هوما بغاو الناس ما يبقاوش يطالبو بالقصاص
10 - معلق الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:23
للاسف قمع ابسط الحريات...ربما السبب ليس الرخصة وانما خوف السلطات من تزايد الحقد والمطالبة بعقوبة الاعدام التي الغاها المغرب بسبب ظغوطات اجنبية
11 - سباتة الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:24
في ظرف 5 سنوات. اغتصبوا عدة أطفال و قتلوا.
و النيابة العامة و المسؤولين لم يقوموا بأي شيء. صارم
ينتظرون اغتصاب أبناءهم ليتحركوا.
لا فائدة من صباغة الجدران. لأن صباغة ستموت مع شتاء و شمس.
و قضية إبن مغاربة عدنان يجب ألا تموت.
و النيابة العامة و المسؤولين لم يقوموا بأي شيء. صارم
ينتظرون اغتصاب أبناءهم ليتحركوا.
لا فائدة من صباغة الجدران. لأن صباغة ستموت مع شتاء و شمس.
و قضية إبن مغاربة عدنان يجب ألا تموت.
12 - لطفي الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:24
أي مدينة هذه اللي منعت فيها السلطات رسم هذه الجدارية؟نورنا الله يجازيكم.
13 - مواطن الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:24
أولا رحم الله الطفل عدنان و جعله طيرا من طيور الجنة و ألهم ذويه الصبر و السلوان.
ثانيا التضامن يكون بالدعاء ثم بالضغط و المطالبة بالقصاص من المجرم الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع.
ثالثا مثل هذه الرسومات و وضع صورة الفقيد فبروفايلات مواقع التواصل الاجتماعي لا تساعد بشيء سوى بتذكير ذويه و أقاربه بمصابهم و تأليب مواجعهم كلما مروا بها.
لذا وجب الترحم على الفقيد و تفادي الركمجة و الرياء حتى في رثاء روح بريئة
ثانيا التضامن يكون بالدعاء ثم بالضغط و المطالبة بالقصاص من المجرم الذي ارتكب هذا الفعل الشنيع.
ثالثا مثل هذه الرسومات و وضع صورة الفقيد فبروفايلات مواقع التواصل الاجتماعي لا تساعد بشيء سوى بتذكير ذويه و أقاربه بمصابهم و تأليب مواجعهم كلما مروا بها.
لذا وجب الترحم على الفقيد و تفادي الركمجة و الرياء حتى في رثاء روح بريئة
14 - الإسم لا يهم في شيء الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:25
معرفتيش علاش قالو ليك مسحوها
ماشي لحقاش مكاينش ترخيص كيما قلتي راه سبق ليكم رسمتو لوحات بدون ترخيص مكاينش اللي يهضر عليك
قالوا ليكم مسحوها لحقاش كاين فيها حس ديال وعي للمواطن
كاين فيها تذكير بفشل الدولة كمنظومة
كاين فيها بغاو الناس ينساو ماشب كل مرة يتفكروا لو أنك رسمتي شي شيخة ولا شي راقصة مكاينش اللي يهضر معاك
ماشي لحقاش مكاينش ترخيص كيما قلتي راه سبق ليكم رسمتو لوحات بدون ترخيص مكاينش اللي يهضر عليك
قالوا ليكم مسحوها لحقاش كاين فيها حس ديال وعي للمواطن
كاين فيها تذكير بفشل الدولة كمنظومة
كاين فيها بغاو الناس ينساو ماشب كل مرة يتفكروا لو أنك رسمتي شي شيخة ولا شي راقصة مكاينش اللي يهضر معاك
15 - HADJ SAMSON الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:27
واه اخويا. راه هذي بلاد الحق والقانون. راه اعوان الدولة وخدام الدولة ومسيري الدولة يشتغلون ليلا و نهارا حتى تكون قوانين واضحة و محمية لكل المواطنين وحتى يتمكن كل مواطن باءخذ حقوقه. كيف يجوز ل المواطنين ان يتضامنوا مع المتصب و المقتول عدنان و احبابه بدون اذن من رجل السلطة. رجل السلطة سمح لكم باستنشاق الهواء بدون رخصة والان تريدون التضامن مع عاءيلة الطفل عدنان؟ لا. لا هذا مثير
16 - مول العقل الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:30
هاد المجرمين الضلاميين الدين قاموا بهادا الفعل الشنيع..هم نفسهم من يعارض التربية الجنسية للاطفال..هم نفسهم من يقولون ..لو طبقنا الاسلام..اناس مرضى نفسيا معقدون ..مكبوتبون.. ربما راو في الرسم بدعة وفي صروة الملاك بالاجنحة تقليدا للغرب الكافر... مجتمع مريض و منافق..يجب علاجه... الكل يحتاج للتربية الجنسية الكبار قبل الصغار... انغلاق الفكر.. الجهل..و سيطرة الفكر الرجعي..آفة كل العرب... ولن تقوم لهم قائمة ..ادا بقو على هاد الحال...اقول لكل من لم يعجبه تعليقي و ضغط على ديسلايك... واجه الحقيقة... انت تعاني من الكبت... ابناؤك كدالك... الدعارة الشدود..انتم من تنتجونها بتربيكم المنغلقة و طابوهاتكم ..لا حشومة..عيب... افتحو عقولكم و تحدثوا مع اولادكم و بناتكم دون حياء و دون ضغط... انتم اولى واقرب شخص لهم...والا فالدعارة المخدرات والانحراف مصير جيل باكمله
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