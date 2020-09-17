24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/09/2020
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- العثماني يلاقي أحزابا ويتفادى "السطو" على اختصاصات الداخلية
- أمن سلا يوقف متورطين في تزوير وصفات طبية
- مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية
- زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة
- فضاء سيدي مومن
"التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)
أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)
- قضية "الحاج ثابت" .. هكذا أعْدمَ الرّأي العام أشهر "كوميسير" بالمغرب - (86)
- تمويل أوروبي يدعم منظومة الفلاحة في المغرب بـ2 مليار درهم - (76)
- هل دخل المغرب إلى مرحلة "الخطر" في مواجهة فيروس "كورونا"؟ - (69)
- "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة - (67)
- رصيف الصحافة: نزلاء سجن طنجة يستقبلون قاتل عدنان بالصراخ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فضاء سيدي مومن
الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - صدمة الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:39
كان لدينا فضاء رياضي بدارلمان بكازا منذ 1983 فاستولت عليه شركة للبناء بتواطء مع العامل العفورة وحولته الى خراب دون ان يتم اصلاحه الى الان بسبب ادعاء cnss ان الارض ملكها وتريد تحويلها الى clinique privée
2 - فضاء الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:59
الازبال في كل مكان في كل مدينة هاعلاش الناس كيهدروا على أوروبا الفضاء عندهم يبعث في النفس السكينة والطمأنينة ووو المهم......
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2