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الرئيسية | صوت وصورة | فضاء سيدي مومن

فضاء سيدي مومن

الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صدمة الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:39
كان لدينا فضاء رياضي بدارلمان بكازا منذ 1983 فاستولت عليه شركة للبناء بتواطء مع العامل العفورة وحولته الى خراب دون ان يتم اصلاحه الى الان بسبب ادعاء cnss ان الارض ملكها وتريد تحويلها الى clinique privée
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2 - فضاء الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:59
الازبال في كل مكان في كل مدينة هاعلاش الناس كيهدروا على أوروبا الفضاء عندهم يبعث في النفس السكينة والطمأنينة ووو المهم......
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