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الرئيسية | صوت وصورة | هدم تمثال المهدية

هدم تمثال المهدية

الجمعة 18 شتنبر 2020 - 01:55

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1 - هسبريسية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 02:12
تأثرت مما قاله مصمم المجسم...نحن شعب لا تحترم الفن ..
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