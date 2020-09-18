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كُتّاب وآراء
احتجاج أمهات بطنجة
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:24
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 20:24
نعم عندكم الحق كيشوفوا غير لباس عليهم عندهم الخدمات يشدوا ليهم وليداتهم وحنا ماكنلقاو معامن نخليوهم .الاولاد راهم كيخرجوا لزناقي و المدرسة لا...
2 - مصطفى برشلونة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 20:25
الأمهات قالو كلمتهم باقي دابة المسؤولين الي اصلا ممسوقين يشوفو لحال هدا الأسر
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