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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج أمهات بطنجة

احتجاج أمهات بطنجة

الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:24

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 20:24
نعم عندكم الحق كيشوفوا غير لباس عليهم عندهم الخدمات يشدوا ليهم وليداتهم وحنا ماكنلقاو معامن نخليوهم .الاولاد راهم كيخرجوا لزناقي و المدرسة لا...
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2 - مصطفى برشلونة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 20:25
الأمهات قالو كلمتهم باقي دابة المسؤولين الي اصلا ممسوقين يشوفو لحال هدا الأسر
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