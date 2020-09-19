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كُتّاب وآراء
رضيع في حاوية قمامة
السبت 19 شتنبر 2020 - 12:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - prof السبت 19 شتنبر 2020 - 12:16
غالبا صاحب(ة) الفعلة يقرأ أو يرى هذا الفديو أقول له
"و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت"
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
"و اذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت"
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
2 - رضوان السبت 19 شتنبر 2020 - 12:16
لاحول ولاقوة الا بالله.حسبنا الله ونعم الوكبل
5 - مجيد السبت 19 شتنبر 2020 - 12:18
أحسن عمل تطوعي ممكن ان يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبنائهم !!!!!
..... وااااااش فهمتوووووا ؟؟؟؟؟
..... وااااااش فهمتوووووا ؟؟؟؟؟
6 - مواطنة السبت 19 شتنبر 2020 - 12:18
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اتمنى القضاء على الفساد بجميع انواعه والفقر والمخدرات والتوعية الدينية والصحية للشعب الله يهدي شبابنا وشيابنا إلى الطريق المستقيم
7 - sanae السبت 19 شتنبر 2020 - 12:19
شنو هادشي لي رجع كيوقع فبلادنا فين هما الأخلاق فين هو الخوف من الله فين هو الضمير ماتت فينا الانسانية حتى الحيوانات كتخاف وتحمي فلذات كبدها على الاقل نزلي هد الملاك فباب مسجد فباب سبيطار ماشي فحاوية ازبال الله يخشيك فالعداب
8 - لمقدام خالد السبت 19 شتنبر 2020 - 12:24
اللهم ان هدا لمنكر لكمامة لتباعد لنضافة اتركوا الشرطة تعمل خدمتها شعب معندوا ميدار بغي هاعلاش يتجوق
9 - mghribiya السبت 19 شتنبر 2020 - 12:24
لا حول ولا قوة الا بالله
شحال من وحدة كتقيل دير المستحيل باش يرزقها الله الذرية الصالحة و انا وحدة منهم ياريت ربي يرزقني و يفرح قلبي بوليدات ولكن للأسف لي رزقها الله رماهتو
قطع ليا قلبي داك الجنين مسكين واخة رآه ملاك حاشة واش تكون ام
شحال من وحدة كتقيل دير المستحيل باش يرزقها الله الذرية الصالحة و انا وحدة منهم ياريت ربي يرزقني و يفرح قلبي بوليدات ولكن للأسف لي رزقها الله رماهتو
قطع ليا قلبي داك الجنين مسكين واخة رآه ملاك حاشة واش تكون ام
10 - mohib al hikma السبت 19 شتنبر 2020 - 12:27
comparer le début de la vidéo et la fin vous remarquez le grant retard de l'ambulance ( sans comontaire )
12 - اذا كان الاجهاض ... السبت 19 شتنبر 2020 - 12:30
... قتل على راي البعض فانه يتم قبل اكتمال الخلقة وبذلك لا يرقى الى درجة القتل لانه وقف لحمل غير مرغوب فيه.
اما قتل الجنين بعد اكتمال خلقته فذاك هو القتل.
ولهذا يجب تقنين الاجهاض والسماح به قبل 90 يوما من الحمل ، ليتم في ظروف صحية وقانونية لائقة، كما هو الحال في كثير من البلدان المتقدمة.
اما قتل الجنين بعد اكتمال خلقته فذاك هو القتل.
ولهذا يجب تقنين الاجهاض والسماح به قبل 90 يوما من الحمل ، ليتم في ظروف صحية وقانونية لائقة، كما هو الحال في كثير من البلدان المتقدمة.
تعليق غير لائق
-17
13 - amina السبت 19 شتنبر 2020 - 12:30
سبحان الله مفرق الأرزاق، واحد كيحلم يكون عند وليد او بنية و واحد كيولد ويلوح!!!!!
14 - نورة السبت 19 شتنبر 2020 - 12:34
والله الى حاجة كضر فالخاطر...الانسان الى غلط ميصلحش خطأ بخطأ..شنو ذنب داك رضيع..واش لهاد درجة كينين بعض الاشخاص تجردو من الانسانية ..الله ارد بينا
15 - الحسين السبت 19 شتنبر 2020 - 12:36
هذه نتائج افلام تركيا المكسيكية والهندية التي نحصدها. اليوم . مجتمع المغربي يحتاج إلى رجال لانقاذه والا فالكارثة قادمة لا محال.
مخدرات القرقوبي الخمور الدعارة السرقة للانتحار ولا حول ولا قوة الابالله.
مخدرات القرقوبي الخمور الدعارة السرقة للانتحار ولا حول ولا قوة الابالله.
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