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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | وقفة مرشدين سياحيين

وقفة مرشدين سياحيين

السبت 19 شتنبر 2020 - 14:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - موظف رباطي السبت 19 شتنبر 2020 - 15:18
مرشد سياحي هي مهنة غير مستقرة و غير مضمونة، مرتبطة بالكثير من الاوضاع، مثل ما حدث مع كورونا
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2 - رأي السبت 19 شتنبر 2020 - 16:02
لو كنتم تشجعون السياحة الداخلية لما وصلتم إلى هذا الحال...
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3 - سالم السبت 19 شتنبر 2020 - 16:20
الحال بالنسبة للسياحة في هاته الضرفية هي فتح التنقل عبر المدن وتشجيع السياحة الداخلية وفتح المجال الجوي الأجانب و السياح لأنه علينا التعايش مع كورونا لأن السياحة مصدر رزق للعديد من المغاربة وتدخل أموال من العملة الصعبة أتمنى من الدولة تسريع هاته العملية و شكرا
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4 - عبدو السبت 19 شتنبر 2020 - 16:25
لجميع المرشدين كامل الحق في التعويض دون أي شرط فالقطاع السياحي هو المتضرر الأكبر من الجائحة بجميع مكوناته .فهناك شباب أقاموا مقاولات صغري في النقل السياحي و فوجئوا بحرمانهم من التعويض
بعد أن استفادوا في المرحلة الأولى وهم في تذمر كبير..فوجب التراجع عن هذه الإجراءات في حق مستخدمي القطاع السياحي فهم يعدون سفراء المغرب لما يبدلونه من جهد لتلميع صورة الوطن لدى
الأجانب..
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