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كُتّاب وآراء
انفجار "بوتان" في البيضاء
السبت 19 شتنبر 2020 - 21:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - amin السبت 19 شتنبر 2020 - 22:06
يجب على الأسرة الإستعانة بخبير لمعرفة سبب انفجار القنينة لتكون حجة لرفع دعوى قضائية على شركة قنينات الغاز.ما ضاع حق وراءه طالب.الله ارحم الضحايا
3 - Bendahmane السبت 19 شتنبر 2020 - 22:22
الله يرحم لي مات وكنطالب باش الدولة دخل يقطعوا هاد البوطة صغيرة قنبلة موقوتة اما الكبيرة ماتخافش منها
4 - cosmos السبت 19 شتنبر 2020 - 22:24
كارثة بمعنى الكلمة لابد من اجراء بحث في هذه النازلة لكي لاتتكرر الماءسات المسكن لم يعود صالح للسكن والهدم ينتظره الله ارحم موتة الفاجعة ان لله وان اليه راجعون
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