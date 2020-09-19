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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | انفجار "بوتان" في البيضاء

انفجار "بوتان" في البيضاء

السبت 19 شتنبر 2020 - 21:39

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amin السبت 19 شتنبر 2020 - 22:06
يجب على الأسرة الإستعانة بخبير لمعرفة سبب انفجار القنينة لتكون حجة لرفع دعوى قضائية على شركة قنينات الغاز.ما ضاع حق وراءه طالب.الله ارحم الضحايا
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4
2 - مغربي السبت 19 شتنبر 2020 - 22:14
ان لله وانا اليه راجعون رحمهم الله
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3
3 - Bendahmane السبت 19 شتنبر 2020 - 22:22
الله يرحم لي مات وكنطالب باش الدولة دخل يقطعوا هاد البوطة صغيرة قنبلة موقوتة اما الكبيرة ماتخافش منها
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1
4 - cosmos السبت 19 شتنبر 2020 - 22:24
كارثة بمعنى الكلمة لابد من اجراء بحث في هذه النازلة لكي لاتتكرر الماءسات المسكن لم يعود صالح للسكن والهدم ينتظره الله ارحم موتة الفاجعة ان لله وان اليه راجعون
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