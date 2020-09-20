24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/09/2020
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- القاضية الحديدية
- الكمامة
- تنامي الاعتداءات يجدد مطلب توفير الحماية القانونية للأطر التربوية
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا"
- شركة فرنسية كبرى تجني "أموال كورونا" وتخطط لطرد "أطر مغربية"
طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)
رصيف الصحافة: استجمام الملك محمد السادس بالريف يتجاوز 5 أسابيع (1.00)
- طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي - (131)
- "إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء - (74)
- المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (70)
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا" - (53)
- عصيد: الطابوهات والجرائم - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
القاضية الحديدية
الأحد 20 شتنبر 2020 - 00:57