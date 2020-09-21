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كُتّاب وآراء
كورونا في دار للمسنين
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مغترب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:41
لا حول ولا قوة الا بالله، الله يعافيهم اجمعين،الامر محزن و مؤثر
2 - عمي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:44
اين هو لقاح الالتهاب الرئوي ولقاح الانفرونزا.الناس المسنين والمرضى بالأمراض المزمنة راه خاصهم ايكونوا التلقاو اللقاح قبل من الخريف.
3 - بركانية من المانيا الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:47
ياالله الطف بهؤلاء المسنين .لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
4 - nour الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:53
لقاح الأنفلوانزا يؤخذ في بداية الخريف أي أواخر شهر شتنبر/بداية أكتوبر. لقاح هذا الموسم لازال غير متوفرا. كل سنة ينتج لقاح جديد للتصدي للفيروس لأنه يتغير باستمرار.
5 - أبريل الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:55
لو كانت حوارات مع المرضى بكوفيد كل يوم ومع عدة مرضى يشاهدها المواطنين عن طريق التلفاز وليس مع مريض واحد فقط كما هو الحاصل لكانت مؤثرة جدا لدا المشاهد.
6 - Daka الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:57
أقول للأخوة الذين كانوا يحملون المرضى ان كورونا تتسرب للجسم من العين لانه لزجة. لهذا عليكم باستعمال الواقي للوجه أو حتى نظارات السباحة. والله يحفظكم من كل اذى
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