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كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | كورونا في دار للمسنين

كورونا في دار للمسنين

الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مغترب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:41
لا حول ولا قوة الا بالله، الله يعافيهم اجمعين،الامر محزن و مؤثر
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2 - عمي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:44
اين هو لقاح الالتهاب الرئوي ولقاح الانفرونزا.الناس المسنين والمرضى بالأمراض المزمنة راه خاصهم ايكونوا التلقاو اللقاح قبل من الخريف.
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3 - بركانية من المانيا الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:47
ياالله الطف بهؤلاء المسنين .لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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4 - nour الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:53
لقاح الأنفلوانزا يؤخذ في بداية الخريف أي أواخر شهر شتنبر/بداية أكتوبر. لقاح هذا الموسم لازال غير متوفرا. كل سنة ينتج لقاح جديد للتصدي للفيروس لأنه يتغير باستمرار.
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5 - أبريل الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:55
لو كانت حوارات مع المرضى بكوفيد كل يوم ومع عدة مرضى يشاهدها المواطنين عن طريق التلفاز وليس مع مريض واحد فقط كما هو الحاصل لكانت مؤثرة جدا لدا المشاهد.
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6 - Daka الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:57
أقول للأخوة الذين كانوا يحملون المرضى ان كورونا تتسرب للجسم من العين لانه لزجة. لهذا عليكم باستعمال الواقي للوجه أو حتى نظارات السباحة. والله يحفظكم من كل اذى
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