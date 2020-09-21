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كُتّاب وآراء
اغتصاب ومحاولة ذبح
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - فارس بلا جواد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:40
ها العار الي مترجعو لينا الإعدام باش المجتمع يتنقا من المجرمين
2 - جمال الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:43
وفينكم أصحاب جمعيات حقوقي حقوقي حقوقي ..... والماهضين للإعدام و البلابلا الخاوية وبانو دابا واش اعباد الله ولينا عايشين في بلاد ولا غابة أتمنى عودة تطبيق الإعدام في أقرب وقت باش ينقصو بحال هذا الميكروبات.
3 - الحياد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:44
أكد مجموعة من ساكنة الدوار أن كل الاتهامات الموجهة إلى الفقيه المتهم باغتصاب تلميذاته بنواحي طنجة باطلة ولا أساس لها من الصحة، مشددين على أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بسبب نزاع حول أرض فلاحية بينه وبين إحدى الأسر القاطنة بالدوار مستدلين على قولهم بكون جميع المشتكيات ينحدرن من ذات الأسرة.
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