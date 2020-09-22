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الرئيسية | صوت وصورة | قميص يحمي من الاختطاف

قميص يحمي من الاختطاف

الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 02:14

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1 - انا الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 03:05
دائما اختراعاتنا شفوية فقط. اين هو المنتوح؟ ما رايناه في الصورة هو قميص عادي، و حتى و ان وجد حقا هل يمكن غسل هذا القميص؟ كيف لن تتضرر المكونات الالكتزونية بالماء؟ و هل يجب على الطفل لبس نفس القميص دائما؟ هناك ساعات تقوم بنفس المهمة و هي عملية اكثر فاين الجديد؟
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