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كُتّاب وآراء
إتلاف خمور مهربة بالبيضاء
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:27
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - ZakariaJ الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:08
وأرى في العملية تلويث للبيئة لا غير.
منين تديرو شي حاجة ديروها بعقلها
منين تديرو شي حاجة ديروها بعقلها
2 - com الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:26
قمة الاسراف والجهل واش عارفين شحال من منتج اقدر اطلع من تم
الخمور كتصنع منها محلول التعقيم وحنا فعز الحاجة ليها الزجاج يعاد تدويره وتصنع منو شلا منتجات دوك الكانيط راه المنيوم خالص لروسيكليتيه تخرج منو شلا منتجات .عوض هاد المهزلة البيئية عرفتو شحال من الالاف السنين خاص داك الزاج باش اتحلل .
انا على يقين ان هادشي غير للاستهلاك الاعلامي .باش تغطيو على الجزء لي مخبي من جبل الجليد .
الخمور كتصنع منها محلول التعقيم وحنا فعز الحاجة ليها الزجاج يعاد تدويره وتصنع منو شلا منتجات دوك الكانيط راه المنيوم خالص لروسيكليتيه تخرج منو شلا منتجات .عوض هاد المهزلة البيئية عرفتو شحال من الالاف السنين خاص داك الزاج باش اتحلل .
انا على يقين ان هادشي غير للاستهلاك الاعلامي .باش تغطيو على الجزء لي مخبي من جبل الجليد .
3 - خبير الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:33
أتعجب كيف تمنع الجمارك مرورهاتف اشتريته عبر النت هاتف يساوي 120اورو
وتسمح بمرور كميات ضخمة من المواد المهربة ..كهذه
هذه الخمور دخلت المغرب وليست في باب سبتة ولا في باب طنجة.
وتسمح بمرور كميات ضخمة من المواد المهربة ..كهذه
هذه الخمور دخلت المغرب وليست في باب سبتة ولا في باب طنجة.
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