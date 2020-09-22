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كُتّاب وآراء
أساتذة يحتجون بالبيضاء
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 20:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - dadda الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 22:52
واش اصحاب هذ المدرسة ضربو كلشي فالزيرو على الاقل هاذوك لي كانو خذامين عشرين سنة او اقل مافكرو فيهم على الاقل يتسامح بنادم وتعطيوهم رزقهم وحقهم لي خدمو نعاكم باخلاص ولا انا انا وبعدي الطرفان ولكن القانون كاين وهاذشي علاش كنطلبو تردو الاعتبار للتعليم العمومي قرينا واخا على قد الحال ولكن كانت الثقة والوفاء والاحترام
2 - مل من مجيب الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 23:05
رغم انني دائماً ضد أﻻساتذة المتعاقدين ... اﻻ انه ما يتعرض له المعلمين والمعلمات في التعليم الحر او الخاص ... غير إنساني وﻻ حضري رغم ما يبدلونه من مجهودات جبارة وتضحيات جسام ﻻجل التلاميذ وﻻجل لقمة العيش ... بحب ان تتحمل الدولة مسؤوليتها ﻻنصافهن أو ادماجهن في التعليم العمومي ..وبكل صراحة يوجد معلمات في التعليم الخاص رغم قساوة ظروفهم أفضل بكثير من مستوى وتكوين زمﻻءهم المتعاقدين مع الدولة في التعليم العمومي.
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