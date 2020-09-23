24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/09/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش"
- كورونا يطيل أمد ملف "حامي الدين وآيت الجيد"
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
العلاقة بين الدولة وحزب "العدالة والتنمية" .. قصة "العشق الممنوع" (5.00)
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نفوق أسماك أم الربيع
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 13:35