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كُتّاب وآراء
احتجاج مهنيي الحفلات
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 14:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - %%%% الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:12
il faut que tous les secteurs qui sont a l arrêt et ceux qui sont lissenciers sortent dans la rue au même temps pour que ces gens qui gouvernent connaissent l ampleurs de leur décision sur le peuple.
2 - الرباط الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:57
وا الناس مابغاوش يديرو لعراسات فهاد الظروف، خايفين من الوباء، اشمن حل بغيتو دير الحكومة، نقولو للناس ديرو العراسات صحة
3 - هشام الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:07
احتجاج على ماذا, تجارتكم موسمية وأنتم لا توضفون أي يد عاملة فكل من توظفونهم موسميين بأجر زهيد جدا جدا دون تغطية اجتماعية دون انسانية,
غيرو الحرفة, العالم يتغير والمغرب ليس دولة اشتراكية او شيوعية, السوق مفتوح ديرو فيه لي بغيتو , إنها الرأس مالية المتوحشة,
فاش كنتو تتربحو الملايين نتوما وأصحاب المدارس الخاصة واصحاب شركات كراء السيارات, العام زين وفاش مابقيتوش تدخلو الملايين صافي,
وبعدين نتوما اشمن تعويض بغيتو ألف درهم او ألفين درهم في الشهر او حتى لو صرفات ليكم الدولة مليون في الشهر مغديش يكفاكم, فأنتم كنتو موالفين الملايين تتدخلوها على حساب المستخدمين الفقراء المضطهدين,
اليوم جايين تتهدرو على العائلات والمعاقين,
لا تشحتو من بإسم الموظفين الموسميين الذين كنتم تستغلوهم
غيرو الحرفة, العالم يتغير والمغرب ليس دولة اشتراكية او شيوعية, السوق مفتوح ديرو فيه لي بغيتو , إنها الرأس مالية المتوحشة,
فاش كنتو تتربحو الملايين نتوما وأصحاب المدارس الخاصة واصحاب شركات كراء السيارات, العام زين وفاش مابقيتوش تدخلو الملايين صافي,
وبعدين نتوما اشمن تعويض بغيتو ألف درهم او ألفين درهم في الشهر او حتى لو صرفات ليكم الدولة مليون في الشهر مغديش يكفاكم, فأنتم كنتو موالفين الملايين تتدخلوها على حساب المستخدمين الفقراء المضطهدين,
اليوم جايين تتهدرو على العائلات والمعاقين,
لا تشحتو من بإسم الموظفين الموسميين الذين كنتم تستغلوهم
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