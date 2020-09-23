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كُتّاب وآراء
الركود في جامع الفنا
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:47
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - لو كانت النظافة في ثقافتنا الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:45
شكون الي غادي يمشي ياكل فجامع لفنا في هذه الجائحة و من يضمن ان لمعالق و اطباصل والكيسان ما ملوثهمش شي واحد اكل فيهم من قبل و لوثهم بكورونا علاه هاذوك الي كايبيعو الماكلة عندهم الروبينيات فين يغسلو ماعنهم الي عندهم غير البانيوات ديال لبلاستك غير كايغطسو مّاعَنهُم ويجبدوهم حتى جافيل ما كايديروه فالماء ، العفن على العفن وكورونا معشش تَمْ . فين هيا النظافة الله يعفو علينا وعليهم . لو كانت النظافة في ثقافتنا لكنا آمنين بعض الشيء .
2 - medmod الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:47
كما يسمى (الميكرو تروتوار ) استجوابات الشارع . كل ما الاحظه ان 99 % من المستجوبين لا يتقنون الحوار . كما وقع في هذا التسجيل كان المستجوب الاخير باءع الحلزون في المستوى . قال كل ما بمكنه ان يقال على الوباء وتاثيره على جامع لفنا . برافو مول الحلزون . تكلم ببطىء دون التكرار او التلعثم .
3 - زيرو سواح وقنطار نقانق الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:50
هل يعقل ان الحركة واقفة وصاحب المحل يعرض اكثر من عشرة كيلو نقانق للبيع مع العلم ان ليس بساحة جامع الفنا ولا ساءح واحد لا من خارج المغرب ولا من داخله.
4 - انا الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:02
الكمامة بالنسبة للمطاعم يجب ان تكون إجبارية طول الوقت حتى خارج كورونا لان الطباخ يعد الطعام و يتكلم. شروط السلامة الصحية غير متوفرة بتاتا.
5 - الفاسي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:08
لاتوجد اماكن لغسل المواعين والاطباق،مشكل حقيقي في ساحة جامع الفنا ،عفونة في كل محلات الاطعمة ،تسابق على الزبناء ،وساخة في ملابس المستخدمين،لابد من السلطات المحلية ان تكون صارمة في موضوع النظافه ، اتفق كليا مع الاخ صاحب التعليق رقم 1
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