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كُتّاب وآراء
اعتصام طلبة بأكادير
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 18:51
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - أستاذ جامعي بصير الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:10
أشتغل بجامعة ابن زهر لسنوات مديدة
وأعرف مكتب هذه {التعاضدية} من خلال ممارساتهم العنيفة في الكليات
تصوروا أن عندهم فيلق من خارج الجامعة يتم انزالهم كلما كلفهم {من يوجههم} من خارج الجامعة بتوقيف الدروس
فتجدهم يتجندون لمنع الطلبة ومنع الأساتذة أيضا من التدريس ويحضرون الى داخل الكليات مكبرات الصوت يصرخون فيها
وأقول ليس عندهم احترام:
لزملائهم الطلبة
أو الأساتذة
أوالعمادة
ويعتبرون الكليات بمدرجاتها وتجهيزاتها وأشجارها ملك لهم
شيء آخر كثير من هؤلاء يبقون في سلك الاجازة لسنوات عديدة بدعوى النضال اغلاق القاعات في كلية العلوم سببه أنهم يعمدون الى تجهيزات القاعات فيخرجونها،في احدى المرات تزعموا مقاطعة الدروس فجاؤوا صباحا ومنعوا الطلبة ثم تجندوا مع فيلقهم من غير الطلبة لاخراج كراسي جميع القاعات حتى لا يجد الطلبة مكانا للدراسة
وفي العاشرة كوموا آلاف الكراسي أمام مدخل الادارة حيث العمادة
وأشهد شهادة حق
هؤلاء لا تهمهم الدراسة ولا الجامعة
بل حولوا جامعة ابن زهر الى حلبة للخطابات الفارغة من أول سبتمبر الى آخر السنة
أنشروا تعليق أستاذ عايش الواقع يتمنى لأولاد المغاربة جامعة للتكوين والتعليم وليس للهرج
وأعرف مكتب هذه {التعاضدية} من خلال ممارساتهم العنيفة في الكليات
تصوروا أن عندهم فيلق من خارج الجامعة يتم انزالهم كلما كلفهم {من يوجههم} من خارج الجامعة بتوقيف الدروس
فتجدهم يتجندون لمنع الطلبة ومنع الأساتذة أيضا من التدريس ويحضرون الى داخل الكليات مكبرات الصوت يصرخون فيها
وأقول ليس عندهم احترام:
لزملائهم الطلبة
أو الأساتذة
أوالعمادة
ويعتبرون الكليات بمدرجاتها وتجهيزاتها وأشجارها ملك لهم
شيء آخر كثير من هؤلاء يبقون في سلك الاجازة لسنوات عديدة بدعوى النضال اغلاق القاعات في كلية العلوم سببه أنهم يعمدون الى تجهيزات القاعات فيخرجونها،في احدى المرات تزعموا مقاطعة الدروس فجاؤوا صباحا ومنعوا الطلبة ثم تجندوا مع فيلقهم من غير الطلبة لاخراج كراسي جميع القاعات حتى لا يجد الطلبة مكانا للدراسة
وفي العاشرة كوموا آلاف الكراسي أمام مدخل الادارة حيث العمادة
وأشهد شهادة حق
هؤلاء لا تهمهم الدراسة ولا الجامعة
بل حولوا جامعة ابن زهر الى حلبة للخطابات الفارغة من أول سبتمبر الى آخر السنة
أنشروا تعليق أستاذ عايش الواقع يتمنى لأولاد المغاربة جامعة للتكوين والتعليم وليس للهرج
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