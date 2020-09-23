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الرئيسية | صوت وصورة | الحياة تعود إلى وجدة

الحياة تعود إلى وجدة

الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سلمى الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:49
بل لقد عادت الحياة إلى درجة الفوضى، فأغلب الناس لا يرتدون الكمامات ولا يبالون، والسلطات غائبة غيابا كليا كليا بالمعنى التام للكلمة!! أخاف أن "تنطلي" المدينة بكورونا.
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2 - عابر سبيل الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 22:52
اعتقد ان وجدة المدينة الوحيدة التي لم يقام فيها الحجر الصحي بمعنى الكلمة .. الاسواق و القيصاريات اختلاط و اكتضاض .. لا كمامة و لا تباعد .. لذلك نجد نسبة الاصابات منذ مطلع هذا الشهر .. في تزايد بشكل مخيف .. لدرجة ان عمالة وجدة انجاد اصبحت تسجل ارقام قياسية .. اذا ما تم مقارنتها بالمدن الكبرى .. و ذلك باعتماد نسبة السكان .. مستشفى الفارابي اصبح مكتضا بالمصابين بالجائحة .. الرواج التجاري اصلا منذ اغلاق الحدود .. و التشديد على معبر مليلية .. اصبح منكوبا .. و هذه الجائحة زادته بلة و حضيضا .. و حتى مسؤولي وجدة لا هم لهم بتنمية وجدة .. فقط تهمهم مصالحهم الخاصة .. المسؤول الاول بوجدة مشغول فقط مع شركاته و كيفية تمرير الصفقات لها .. اما الشباب الوجدي فله البطالة .. و راس الدرب يكالي .. الله افرجها علينا جميعا .
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