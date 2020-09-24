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الرئيسية | صوت وصورة | حماية الأطفال

حماية الأطفال

الخميس 24 شتنبر 2020 - 01:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الخميس 24 شتنبر 2020 - 01:58
إذا أردنا حماية اطفالنا من الاغتصاب والقتل فيجب على الحكومة أن تطبق شرع الله على كل مغتصب قتال وسيرون النتيجة لن ولن تكرر أبدا لاكن إذا أستمر الأمر بالحقوق المزيفة وإطلاق سراحهم بعد بضع سنوات من السجن فلن ولن نتمكن أبدا من حماية اطفالنا إلى الابد
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