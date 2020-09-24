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كُتّاب وآراء
فك عزلة دواوير
الخميس 24 شتنبر 2020 - 11:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - راشد الخميس 24 شتنبر 2020 - 11:41
او بالاحرى فك العزلة عن دويلات لا حول لها ولا قوة ذنبها ان معمريها يعتبرون من سكان المغرب الاقدمون ...
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