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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | الأمن يستعد للديربي

الأمن يستعد للديربي

الخميس 24 شتنبر 2020 - 18:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - hotel alpha الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:03
من الجيد رؤية الأمن ولكن أين هم رجال القوات المساعدة مع العلم هم متواجدين بكثرة فلماذا لم يتم تصويرهم ؟؟؟؟؟؟؟
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2 - Si toyen الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:04
من المفروظ ان تكون هذه المبارة عرس كروي الا انه يبدو لي انه وجب الاستعداد لمعركة قد لا يحمد عقباها. يستحيل الذهاب الى الملعب مع اطفالنا خاصة من الرباط الذين يحبون الكرة رجاء وودادا. آسف جدا جدا.
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3 - rachid الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:08
شكرا للأمن الوطني. و للقوات المساعدة كذلك سنجدهوا تقوم بالمحافظة على النظام اليوم بالملعب او جنباته. شكرا للدرك الملكي و الوقاية المدنية و للقوات المسلحة الملكية التي تسهر على حماية بلادنا في حدوده. شكرا لكل شخص من هؤلاء يعمل بجد في خدمة هذا الوطن و لا يحبذ الفساد و الرشوة.
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4 - عثمان تناتي الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:10
الامن امام المركب الرياضي محمد الخامس بدون جمهور وزمان كرونا تبقى خالدة في دكريات كرة القدم
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5 - منصف الخميس 24 شتنبر 2020 - 19:24
أولا من يتابع كرة القدم المغربية فهو جاهل في اللعبة.تانيا لا أدري هل جهاز الأمن الوطني وحده من يأمن المقابلة أم هناك جهاز تاني .لأنه من العيب تسليط الضوء على حسن و تتغاضون عن محسن مع العلم أنهما توأم .
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