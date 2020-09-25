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الرئيسية | صوت وصورة | بسمة .. شرطية الغد

بسمة .. شرطية الغد

الجمعة 25 شتنبر 2020 - 12:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - DALAMOUNI الجمعة 25 شتنبر 2020 - 13:30
الله ايكمل بالخير. شكرا للادارة العامة للامن الوطني في هاته. الالتفاتة النبيلة لهاته الطفلة الملاءكة وحبذى لو تبقى وصية من المسؤول الاول عن الامن الوطني لتحقيق رغبة هاته الشرطية الملاءكة ومن صلاحيته توظيفها مستقبلا بدون مباراة
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