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الرئيسية | صوت وصورة | إغلاق حي في فاس

إغلاق حي في فاس

الجمعة 25 شتنبر 2020 - 15:27

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - التباعد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 16:43
النباعد الذي نريد هو التباعد الجسدى لا الاجتماعي فالمجتمع متماسك متكافل متعاون.لابد من تصحيح هذا الخطأ الشائع .يجب استبداله ب الفردي او الجسدي......
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2 - Ahmed الجمعة 25 شتنبر 2020 - 16:45
فاس ومكناس مغضوب عليهم، الحالات قلات بشكل كبير ومازال مانعين التنقل من وإليها..في حين الرباط فيها حالات أكثر ومازالين فالمنطقة 1
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