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Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج عمال شركة بالبيضاء

احتجاج عمال شركة بالبيضاء

الجمعة 25 شتنبر 2020 - 18:04

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1 - sobhi الجمعة 25 شتنبر 2020 - 22:44
منذ قدوم حكومة الخوانجية للسلطة تحول صاحب الشركة أو المقاولة لفرعون يتفرعن على الموظفين و يطردهم لأتفه الأسباب . يا جماعة الخير بنود عقدة التشغيل واضحة الطرد يتم في حالة واحدة و هي معروفة و هي أمتناع و رفض الموظف من القيام بعمله بدون مبرر منطقي معقول .
*** أذن طالما الموظف يقوم بعمله على أكمل وجه فلا يمكن قانونيا
طرده و أيضا من حق الموظف طلب حوار حول زيادة أجرة
،*****تحية كبيرة لنقابة و يجب مواصلة النظال
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