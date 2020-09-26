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كُتّاب وآراء
جريمة مروعة ببوقنادل
السبت 26 شتنبر 2020 - 12:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
1 - sara السبت 26 شتنبر 2020 - 12:55
يارب ترحمو و اصبر واليديه حسبي الله ونعم الوكيل فالظاليم
2 - عوتاني جريمة اخرى السبت 26 شتنبر 2020 - 12:56
الله المستعان
أصبح القتل والاغتصاب شيء من (مكونات أو مكملات الحياة) عند بعض الناس...
يظهر أن الابيوين في حالة انهيار....
الله يرحموا ويصبرهم
أصبح القتل والاغتصاب شيء من (مكونات أو مكملات الحياة) عند بعض الناس...
يظهر أن الابيوين في حالة انهيار....
الله يرحموا ويصبرهم
3 - DALAMOUNI السبت 26 شتنبر 2020 - 13:00
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. الله يرحمه وايصبر والديه ماذا نسمع اين نعيش في غابة او في دولة كل يوم قتل ثم قتل اين الردع اين القصاص اين السلطة اين العدالة حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
4 - غريب السبت 26 شتنبر 2020 - 13:01
وا نتوما غير قولو لي اش هاذ شي ولينا كن نشوفو و كان نسمعوا و نتوما اش واقع ا عباد الله ،حسبنا الله و نعم الوكيل .
5 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= السبت 26 شتنبر 2020 - 13:04
كم من نفس يجب أن تُزهق كي يعود شرع الله وتطبيق القصاص والإعلام.
6 - يا ليت لو بيدي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:06
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اينما عشش الجهل كثرت الجرائم و الفواجع و المواجع .
7 - طامطان السبت 26 شتنبر 2020 - 13:11
ياعمي. ياعمتي. حين ما تخصر ابنك جراء الموت مغدورا فليس هناك اي سلطة او عدل يقدر ان يعوضك. هذا لا يعني ان المجرم لا ياخذ جزاءه
8 - سوسو السبت 26 شتنبر 2020 - 13:15
شنو هاد الوضع لي وصلنا واش ما كاين امن في هاد البلاد تنسمعوا غير القتل و الاغتصاب و الاعتداء على الاطفال.و فين دور المسؤولين على الامن في البلاد.طالقين السيبة ولينا عايشيين في غابة.راه بزاف هاد الشي .راه خاص الشعب يتحرك .لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
9 - ماجد واويزغت السبت 26 شتنبر 2020 - 13:16
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل في المسؤولين عن القضاء في هذا البلد
10 - رامي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:20
من الصعب ان يمر يوم لا نسمع فيه خبر محزن من قتل او اغتصاب اوجريمة شنيعة انه نتاج التدبير الفاسد لفئة من افراد المجتمع تعيش حالة اليأس والحرمان.
11 - ديروها في بالكم السبت 26 شتنبر 2020 - 13:26
ووالله ما حمل احدهم السلاح مهمة كان حجمه وخطورته...
إلا ضعيف الشخصية عديم الضمير .
الابيون قد يعمل ما عليهم من التربية والنصيحة.
ولكن إذا بالغوا في ذلك النصح .فقد يكونو هم من يدفع الثمن...
إلا ضعيف الشخصية عديم الضمير .
الابيون قد يعمل ما عليهم من التربية والنصيحة.
ولكن إذا بالغوا في ذلك النصح .فقد يكونو هم من يدفع الثمن...
12 - مغربي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:29
اين اسماء العقوقيين الداعين الى الغاء عقوبة الإعدام ايزني الصقلي اللعبي عيوش الجامعي عصيد. ..... اتمنى من قلبي ان يضيع احد أبناءكم بهذا الطريقة لنرى ساعتها تغير رايكم ام أنكم سوف تتجرعون الصدمة عن مضض..
13 - miloud Madrid السبت 26 شتنبر 2020 - 13:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..
14 - mahboub السبت 26 شتنبر 2020 - 13:32
رحمة الله عليه وعلى امواتنا
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
حسبي الله ونعم الوكيل في مسؤولي هده البلاد الدين تركوها يعبت ويسرق وينهب ويقتل فيها مواطنيها
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
حسبي الله ونعم الوكيل في مسؤولي هده البلاد الدين تركوها يعبت ويسرق وينهب ويقتل فيها مواطنيها
15 - مصطفى ملو السبت 26 شتنبر 2020 - 13:36
أصبحت الأخبار مملة ومقززة ومكررة
ليس هناك سوى أخبار الجرائم والاغتصاب والقتل
ليس هناك سوى أخبار الجرائم والاغتصاب والقتل
16 - الهواري عبدالله السبت 26 شتنبر 2020 - 14:00
الإعدام لا ينفذه الجبناء، الإعدام ينفذه الرجال على الظالمين، لنا قانون غير رجولي ،وفيه تناقظ واضح،الموت لضحايا، والحياة للمجرمين،حقوق الإنسان، والواقع يقول حقوق المجرم.
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