24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)

  2. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  3. مصيدة وسائل التواصل الاجتماعي (5.00)

  4. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  5. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Covid Hespress
الرئيسية | صوت وصورة | جريمة مروعة ببوقنادل

جريمة مروعة ببوقنادل

السبت 26 شتنبر 2020 - 12:13

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - sara السبت 26 شتنبر 2020 - 12:55
يارب ترحمو و اصبر واليديه حسبي الله ونعم الوكيل فالظاليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
2 - عوتاني جريمة اخرى السبت 26 شتنبر 2020 - 12:56
الله المستعان
أصبح القتل والاغتصاب شيء من (مكونات أو مكملات الحياة) عند بعض الناس...
يظهر أن الابيوين في حالة انهيار....
الله يرحموا ويصبرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
3 - DALAMOUNI السبت 26 شتنبر 2020 - 13:00
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. الله يرحمه وايصبر والديه ماذا نسمع اين نعيش في غابة او في دولة كل يوم قتل ثم قتل اين الردع اين القصاص اين السلطة اين العدالة حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارفع عنا البلاء والوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - غريب السبت 26 شتنبر 2020 - 13:01
وا نتوما غير قولو لي اش هاذ شي ولينا كن نشوفو و كان نسمعوا و نتوما اش واقع ا عباد الله ،حسبنا الله و نعم الوكيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
5 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= السبت 26 شتنبر 2020 - 13:04
كم من نفس يجب أن تُزهق كي يعود شرع الله وتطبيق القصاص والإعلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - يا ليت لو بيدي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:06
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . اينما عشش الجهل كثرت الجرائم و الفواجع و المواجع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - طامطان السبت 26 شتنبر 2020 - 13:11
ياعمي. ياعمتي. حين ما تخصر ابنك جراء الموت مغدورا فليس هناك اي سلطة او عدل يقدر ان يعوضك. هذا لا يعني ان المجرم لا ياخذ جزاءه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - سوسو السبت 26 شتنبر 2020 - 13:15
شنو هاد الوضع لي وصلنا واش ما كاين امن في هاد البلاد تنسمعوا غير القتل و الاغتصاب و الاعتداء على الاطفال.و فين دور المسؤولين على الامن في البلاد.طالقين السيبة ولينا عايشيين في غابة.راه بزاف هاد الشي .راه خاص الشعب يتحرك .لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
9 - ماجد واويزغت السبت 26 شتنبر 2020 - 13:16
لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله و نعم الوكيل في المسؤولين عن القضاء في هذا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
10 - رامي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:20
من الصعب ان يمر يوم لا نسمع فيه خبر محزن من قتل او اغتصاب اوجريمة شنيعة انه نتاج التدبير الفاسد لفئة من افراد المجتمع تعيش حالة اليأس والحرمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ديروها في بالكم السبت 26 شتنبر 2020 - 13:26
ووالله ما حمل احدهم السلاح مهمة كان حجمه وخطورته...
إلا ضعيف الشخصية عديم الضمير .
الابيون قد يعمل ما عليهم من التربية والنصيحة.
ولكن إذا بالغوا في ذلك النصح .فقد يكونو هم من يدفع الثمن...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - مغربي السبت 26 شتنبر 2020 - 13:29
اين اسماء العقوقيين الداعين الى الغاء عقوبة الإعدام ايزني الصقلي اللعبي عيوش الجامعي عصيد. ..... اتمنى من قلبي ان يضيع احد أبناءكم بهذا الطريقة لنرى ساعتها تغير رايكم ام أنكم سوف تتجرعون الصدمة عن مضض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
13 - miloud Madrid السبت 26 شتنبر 2020 - 13:29
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - mahboub السبت 26 شتنبر 2020 - 13:32
رحمة الله عليه وعلى امواتنا
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله
حسبي الله ونعم الوكيل في مسؤولي هده البلاد الدين تركوها يعبت ويسرق وينهب ويقتل فيها مواطنيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - مصطفى ملو السبت 26 شتنبر 2020 - 13:36
أصبحت الأخبار مملة ومقززة ومكررة
ليس هناك سوى أخبار الجرائم والاغتصاب والقتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - الهواري عبدالله السبت 26 شتنبر 2020 - 14:00
الإعدام لا ينفذه الجبناء، الإعدام ينفذه الرجال على الظالمين، لنا قانون غير رجولي ،وفيه تناقظ واضح،الموت لضحايا، والحياة للمجرمين،حقوق الإنسان، والواقع يقول حقوق المجرم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.