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كُتّاب وآراء
تضرر مراكز الدعم واللغات
السبت 26 شتنبر 2020 - 07:13
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - This can be wrong tho السبت 26 شتنبر 2020 - 12:51
مراكز الدعم خربت عقول التلاميذ و علمتهم الكسل و الإتكال على الغير.
2 - ىسحر سوني السبت 26 شتنبر 2020 - 13:02
اشنو من مراكز اللغات او الدعم؟ اشنو هذا الشي؟ فين ماشين؟ التعليم ينبغي ان يكون موحدا وطنيا ضاما لكل التلاميذ بكل فئاتهم- ثم اللغات من اجل ماذا؟ و اية لغات؟ ثمة لغة وطنية و لغات رسمية و ثمة الانجليزية حيث التعامل التجاري العالمي و التقني و التكنولوجي و البنكي الخ- علاش تعقيد الوضع المغربي و تعقيد تعلمات المواطن المغربي؟ لهبال المغربي اليس كذلك و انعدام الارادة الوطنية و تكريس التبعية و التخلف و الغباء الخ
3 - simo السبت 26 شتنبر 2020 - 13:25
حتى نكن منصفين، لما يدرس إبنك استاذ كثير الغياب وحتى إن حضر للقسم فهو بالجسد فقط ولا يبدي اي مجهود, فالحل أمامك هو هذه مراكز الدعم لإنقاد ما يمكن إنقاده. وغالبا ما تجد ذلك الأستاذ المتهاون في القسم يعطي كل مجهوداته بها. فما دام التعليم دخل لمنطق التجارة فطبيعي أن تجد مثل هذه الظواهر.
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